Program TV Vocea României 2022. Zilele și orele de difuzare ale emisiunii Vocea României, sezonul 10

In articol:

Program TV Vocea României 2022. Vezi în ce zile și la ce oră se va difuza emisiunea Vocea României, sezonul 10, dar și cine sunt noii antrenori muzicali.

Program TV Vocea României 2022

Show-ul de talente, Vocea României, revine pe micile ecrane, după o pauză de doi ani. Filmările la emisiunea Vocea României, sezonul 10, s-au încheiat, iar cel mai probabil, show-ul va apărea la TV în luna septembrie a acestui an.

”Un show care a scris istorie! Locul în care întoarcerea unui scaun poate reprezenta primul pas spre îndeplinirea visului de o viață: de a fi cunoscut de o viață întreagă pentru modul în care cânți! Este Vocea României... și revine, în curând!

Ca în fiecare sezon, sunt așteptați toți cei care au calități vocale remarcabile și care își doresc să-și transforme visul de a cânta în realitate.

Este cel de-al zecelea sezon, iar la ceas aniversar promitem un sezon ce nu trebuie să fie ratat de către pasionații de muzică. Pe o scenă încărcată de emoție și bucurie, cu patru scaune ce abia așteaptă să fie ocupate și cu butoane ce vor să fie apăsate pentru a porni întoarcerea antrenorilor, show-ul revine cu un sezon de excepție!”, au anunțat producătorii emisiunii.

Citeste si: Theo Rose a dat microfonul pe actorie! Artista a primit primul ei rol într-un serial românesc: "Toată lumea mă ajută să fac față"

Program TV Vocea României 2022 [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Noi indicii din noaptea jafului, care a avut loc în locuința lui Culiță Sterp- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cine sunt antrenorii de la Vocea României 2022

Noii antrenori de la Vocea României 2022 sunt: Tudor Chirilă, Irina Rimes, Smiley, Teo Rose și Denis Roabeș. Cei cinci artiști vor trebui să îi aleagă pe cei mai talentați concurenți, să îi antreneze și să conducă spre succes.

Surpriza sezonului 10 al emisiunii Vocea României este antrenorul Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, care se află pentru prima dată într-o astfel de poziție.

Sunt fericit că fac parte din echipa Vocea României. E o provocare pe care am așteptat-o cu nerăbdare și mă bucur că am oportunitatea de a da mai departe ce am învățat eu în ultimii ani. Pentru mine, ideea de mentorat este ceva foarte special.

De-a lungul vieții, am avut noroc să întâlnesc persoane care m-au ajutat să mă formez atât ca om, cât și ca artist. Iar acum mă aflu în ipostaza în care să sper că și eu, la rândul meu, îi voi influența pozitiv pe cei pe care-i voi întâlni”, a spus Denis Roabeș, solistul trupei The Motans.

Citeste si: Cum și-a cunoscut Denis Roabeș iubita. Cei doi au avut prima întâlnire la o benzinărie

Totodată, artista The Rose va împărți scaunul de antrenor la Vocea României 2022 cu Smiley. Cele două vedete au un scaun dublu și vor alege concurenții împreună.

„Mi-am petrecut ani buni ai copilăriei concurând la diferite festivaluri de muzică. Vocea României ar fi fost un ideal pentru mine, doar că am copilărit la țară și atunci nu am reușit să visez chiar atât de departe la vârsta aceea. După care, am venit la liceu în București și mi-a fost teamă să mai particip la un concurs de o asemenea anvergură, nu știam ce îmi rezervă viitorul, dar uite-mă astăzi, aici, în fața multor oameni talentați, concurenți la Vocea României. Sunt deschisă alături de Smiley să îi ajutăm, să îi îndrumăm și să le pun și eu pe tavă tot ce am învățat până acum în anii de succes ai carierei mele. Sper să le fie de folos și sper să primesc de sus, de la Dumnezeu, inspirație, generozitate și bună dispoziție ca să pot să îi destresez”, a spus Theo Rose.

Citeste si: Cine este Irina Rimes, antrenoarea de la Vocea României 2022. „Trebuie să recunosc că Vocea este cel mai mare, cel mai greu, dar și cel mai frumos proiect, care scoate din noi toți talente și aptitudini unice.”

Program TV Vocea României 2022 [Sursa foto: Instagram]

Cine au fost antrenorii de la Vocea României, în sezoanele trecute

Vocea României este o emisiune de talente din România, care a avut premiera pe 27 septembrie 2011. De atunci și până în prezent, o mulțime de vedete au făcut parte din juriu.

Printre antrenorii de la Vocea României se numără vedete precum: Smiley, Tudor Chirilă, Horia Brenciu, Marius Moga, Loredana Groza, Adrian Despot și Irina Rimes.

Până în prezent, au fost difuzate 9 sezoane ale emisiunii Vocea României, iar câștigătorii celor nouă sezoane au fost: Ștefan Stan, Julie Mayaya, Mihai Chițu, Tiberiu Albu, Cristina Bălan, Teodora Buciu, Ana Munteanu, Bogdan Ioan și Dragoș Moldovan.