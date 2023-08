In articol:

Programul ultimului turneu de Grand Slam 2023. Iată care este programul US Open 2023!

US Open 2023

US Open 2023 reprezintă cea de-a 143-a ediție a turneului de tenis și constituie al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. Competiția are loc în intervalul 28 august- 10 septembrie 2023 și se desfășoară pe terenuri cu suprafață dură, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.

US Open 2023 a adoptat o decizie importantă menită să aducă inovație în lumea tenisului, și anume introducerea "tehnologiei de asistență video" pentru prima dată în acest an. Această tehnologie are scopul de a sprijini arbitrii de scaun în luarea celor mai informate și corecte decizii în cazul mingilor controversate.

Deși tehnologia VAR este deja folosită în alte evenimente sportive, până în prezent nu a fost implementată în lumea tenisului.

Totuși, US Open 2023 va implementa această tehnologie pe cinci terenuri ale turneului. USTA (United States Tennis Association) a dezvăluit că tehnologia de asistență video va fi utilizată în toate partidele din tabloul principal desfășurate pe cele două stadioane de bază ale turneului- Stadionul Arthur Ashe și Stadionul Louis Armstrong.

Pe lângă aceasta, tehnologia VAR va fi, de asemenea, introdusă și pe alte trei terenuri, conform anunțului oficial.

Program US Open 2023. Vezi programul pe zile al tuturor meciurilor disputate [Sursa foto: PixaBay]

Programul pe zile US Open 2023

Iată care este programul ultimului turneu de Grand Slam al acestui an!

Luni, 28 august 2023, 11:00 și 19:00 – Prima rundă feminin/masculin

Marți, 29 august 2023, 11:00 și 19:00 – Prima rundă feminin/masculin

Miercuri, 30 august 2023, 11:00 și 19:00 – A doua rundă feminin/masculin

Joi, 31 august 2023, 11:00 și 19:00 – A doua rundă feminin/masculin

Vineri, 1 septembrie 2023, 11:00 și 19:00 – A treia rundă feminin/masculin

Sâmbătă, 2 septembrie 2023, 11:00 și 19:00 – A treia rundă feminin/masculin

Duminică, 3 septembrie 2023, 11:00 și 19:00 – Optimi feminin/masculin

Luni, 4 septembrie 2023, 11:00 și 19:00 – Optimi de finală feminin/masculin

Marți, 5 septembrie 2023, 12:00 și 19:00 – Sferturi de finală feminin/masculin

Miercuri, 6 septembrie 2023, 12:00 și 19:00 – Sferturi de finală feminin/masculin

Joi, 7 septembrie 2023, 12:00 – Semifinale feminin/ Semifinale de dublu feminin și masculin

Vineri, 8 septembrie 2023, 12:00 – Finala de dublu masculin sau finala de dublu mixt/ Prima semifinală masculin

Vineri, 8 septembrie 2023, 19:00 – A doua semifinală masculin

Sâmbătă, 9 septembrie 2023, 12:00 – Finala de dublu mixt sau finala de dublu masculin/ Finala feminină

Duminică, 10 septembrie 2023, 13:00 – Finala dublu feminin/ Finala masculin

Capii de serie pe tabloul masculin US Open 2023

Iată care sunt capii se serie pe tabloul masculin la US Open 2023! De menționat este faptul că există posibilitatea unor extrageri de ultim moment în cadrul turneului.

Carlos Alcaraz

Novak Djokovic

Daniil Medvedev

Holger Rune

Casper Ruud

Jannik Sinner

Stefanos Tsitsipas

Andrey Rublev

Taylor Fritz

Frances Tiafoe

Karen Khachanov

Alexander Zverev

Álex de Miñaur

Tommy Paul

Félix Auger-Aliassime

Cameron Norrie

Hubert Hurkacz

Lorenzo Musetti

Grigor Dimitrov

Francisco Cerúndolo

Alejandro Davidovich

Adrian Mannarino

Nicolás Jarry

Tallon Griekspoor

Alexander Bublik

Daniel Evans

Borna Coric

Christopher Eubanks

Ugo Humbert

Tomás Martín Etcheverry

Sebastian Korda

Laslo Djere

Capii de serie pe tabloul feminin US Open 2023

Vezi care sunt capii de serie pe tabloul feminin la US Open 2023!

Iga Swiatek

Aryna Sabalenka

Jessica Pegula

Elena Rybakina

Ons Jabeur

Cori Gauff

Caroline García

Maria Sakkari

Marketa Vondrousova

Karolina Muchova

Petra Kvitova

Barbora Krejcikova

Daria Kasatkina

Liudmila Samsonova

Belinda Bencic

Veronika Kudermetova

Madison Keys

Victoria Azarenka

Beatriz Haddad-Maia

Jelena Ostapenko

Donna Vekic

Ekaterina Alexandrova

Qinwen Zheng

Magda Linette

Karolina Pliskova

Elina Svitolina

Anastasia Potapova

Anhelina Kalinina

Elisabeta Coccaretto

Sorana Cirstea

Marie Bouzkova

Elise Mertens

Surse: usopen.org, eurosport.ro