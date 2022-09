Program Zilele Bucureștiului 2022. În ce zile și în ce locații se vor desfășura evenimentele festive

In articol:

Program Zilele Bucureștiului 2022. Vezi pe ce dată vor avea loc Zilele Bucureștiului și ce evenimente se vor desfășura în zilele de sărbătoare, care au loc în fiecare an în luna septembrie.

Program Zilele Bucureștiului 2022

Anul acesta, Zilele Bucureștiului vor fi celebrate în perioada 16-18 septembrie. De vineri până duminică, bucureștenii se vor bucura de trasee pietonale, concerte live, expoziții şi proiecte comunitare.

Primăria Capitalei prin ARCUB organizează în perioada 16-18 septembrie, o mulțime de evenimente cu ocazia Zilelor Bucureștiului 2022:

„Bucharest Jazz Festival” #9 (16-18 septembrie, Combinatul Fondului Plastic)

Expoziţia „De la Ţepeş la Brâncuşi – 5 secole de istorie și cultură în spaţiul românesc” (16 septembrie – 22 octombrie, ARCUB – Hanul Gabroveni)

„Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” (17-18 septembrie, Calea Victoriei), „Dâmboviţa Delivery” (16-18 septembrie)

Concertul „Poveste din Bucureştiul de odinioară” (18 septembrie, Teatrul Odeon).

Programul complet al evenimentelor din cadrul Zilele Bucureștiului poate fi consultat aici.

Citeste si: Scrisoarea secretă lăsată de Regina Elisabeta a II-a. Conținutul ei poate fi aflat abia peste 63 de ani

Zilele Bucureștiului 2022 [Sursa foto: arcub]

Zilele Bucureștiului 2022- „Bucharest Jazz Festival”

Zilele Bucureştiului 2022 debutează vineri, 16 septembrie, cu Bucharest Jazz Festival, la Combinatul Fondului Plastic.

Singurul festival de jazz în aer liber din Capitală, Bucharest Jazz Festival revine în agenda culturală a oraşului după doi ani de pauză cu o ediţie dedicată în întregime jazzului românesc.

Citeste si: Cum făceau amor Prințul Charles și Diana. Ce a declarat Prințesa, în urmă cu 37 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Detaliul care i-a surprins pe toți! Ce au observat sutele de admiratori care s-au adunat să plângă moartea REGINEI, atunci când frații William și Harry au apărut cu soțiile lor..- bzi.ro

Din lineup-ul Bucharest Jazz Festival 2022 fac parte: Sorin Zlat, Ion Baciu Jr., Sorin Romanescu, Alex Man, Trigon, ZMEI3, Ramona Horvath şi Tony Lakatos, Puba Hromadka, Paul Weiner şi Nicolas Simion, Luiza Zan feat. Big Band Radio, dirijor Ionel Tudor, Eva Maria Gârlea & Robert Cozma, 7th SENSE, Three Fo(u)r Two. Vezi detalii AICI.

Zilele Bucureștiului 2022- Expoziția „De la Vlad Ţepeş la Brâncuşi”

Pentru cei pasionaţi de istorie, expoziţia „De la Vlad Ţepeş la Brâncuşi – 5 secole de istorie şi cultură în spaţiul românesc” se deschide vineri, 16 septembrie, la ARCUB – Hanul Gabroveni în cadrul „Zilelor Bucureştiului”.

Expoziţia poate fi vizitată în perioada 16 septembrie – 22 octombrie, în intervalul orar 12.00-20.00, la ARCUB Gabroveni.

Zilele Bucureștiului 2022- „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană”

Cel de-al 17-lea weekend pietonal din seria „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” are loc în contextul aniversar Zilele Bucureștiului 2022.

Astfel, între 17 şi 18 septembrie, „Străzi deschise” propune bucureştenilor o (re)împrietenire cu oraşul în care trăiesc şi transformă Calea Victoriei într-o insulă de relaxare temporară cu plimbări urbane şi o serie de activităţi recreative şi evenimente artistice în aer liber.

Citeste si: Când începe vacanța de iarnă în anul școlar 2022-2023? Află când vor intra elevii în vacanța de sărbători

Program Zilele Bucureștiului 2022 [Sursa foto: Shutterstock]

Zilele Bucureștiului 2022- „Dâmboviţa Delivery”

„Dâmboviţa Delivery” se desfăşoară în cadrul proiectului „Străzi deschise – Bucureşti” în perioada 16-18 septembrie.

Timp de trei zile, pe segmentul de râu Timpuri Noi – Mihai Bravu, „Dâmboviţa Delivery” recucereşte apa cu sporturi nautice și animă strada cu peste 30 de spectacole, ateliere și activități culturale și sportive pentru cei mari și cei mici.

Zilele Bucureștiului 2022- Concert „Poveste din Bucureştiul de odinioară”

Atmosfera Micului Paris este evocată la Zilele Bucureştiului 2022 de concertul „Poveste din Bucureştiul de odinioară” programat duminică, 18 septembrie, la Teatrul Odeon.

Concertul prezintă muzică uşoară românească în interpretarea Mirunei Ionescu şi a lui Valentin Albeşteanu, acompaniaţi de Taraful de Oraş şi de tenorul Alin Stoica în calitate de invitat.

Sursa: arcub.ro