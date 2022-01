In articol:

Programul Rabla 2022. Când începe Programul Rabla pentru autoturisme, dar și ce a declarat Ministrul Mediului, Tanczos Barna.

Când începe Programul Rabla 2022

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat că programul Rabla pentru autoturisme va debuta pe 4 februarie 2022. Însă în această săptămână este pusă la punct varianta finală a proiectului.

”Poimâine o să avem varianta finală. Am avut o discuţie încă din ianuarie- februarie anul trecut cu asociaţiile de producători şi de importatori de autoturisme. Nu a existat predictibilitate în România pe Rabla. Noi acuma facem regulile pe următorii trei ani. Ne angajăm că o să creştem cu 10% bugetul în fiecare an, mai mulţi beneficiari, primele ar trebui să fie cumva constante, pentru că şi piaţa auto este cât de cât constantă. Vom lansa un program pe trei ani, este foarte important ca lumea să ştie că la începutul fiecărui an, în februarie, în prima săptămână, în prima zi de Vineri Verde, porneşte programul, să nu-l mai pornim în aprilie, mai.

Pas cu pas ar trebui să dăm bani mai mulţi la electrice.(...) Să creştem încet-încet pentru acele maşini care sunt cu zero emisii pentru că aceasta este direcţia în care se merge în toată lumea”, a declarat ministrul Mediului, Tanczos Barna, la TV.

Citeste si: Prima Casă 2022. Când se dă startul programului Noua Casă 2022

Citeste si: Vestea tristă a zilei, din păcate s-a confirmat. Horia Moculescu..- bzi.ro

Programul Rabla 2022 [Sursa foto: Shutterstock]

Condiții participare Programul RABLA 2022

Pentru a participa la programul RABLA, mașina care urmează a fi casată trebuie să întrunească următoarele condiții:

Autovehiculul trebuie să aibă o vechime minimă de 8 ani;

Autovehiculul trebuie să fi fost înmatriculat în Romania de cel puțin 8 ani, deci cel mai târziu pe 31.13.2013;

Mașina trebuie să fie integrală, trebuie să conțină toate componentele care sunt esențiale pentru funcționare;

După acceptarea în programul RABLA, mașina trebuie să fie casată doar în centrele autorizate.

Citeste si: Cod Rutier 2022. Ce modificări aduce Noul Cod Rutier

Programul Rabla 2022 [Sursa foto: Shutterstock]

Acte necesare pentru înscrire în Programul RABLA 2022

Pentru a te înscrie în program, primul pas este să contactezi un reprezentat de la agenția de la care vrei să achiziționezi mașina nouă. Pentru înscriere va fi necesar să prezinți următoarele documente:

Citeste si: Pe ce dată sunt simulările pentru examenul de Bacalaureat 2022

Actul de identitate, original și copie, atât pentru beneficiar, cât și pentru proprietarul mașinii;

Certificatul de înmatriculare al mașinii vechi în copie legalizată;

Cartea de identitate a mașinii în copie legalizată;

Certificate de atestare fiscală emise de către direcțiile de taxe și impozite locale din cadrul primăriilor de pe raza unde domiciliază atât proprietarul mașinii vechi cât și cumpărătorul mașinii noi prin care se demonstrează că nu au datorii; pe certificatul fiscal trebuie specificat că mașina ce urmează a fi casată aparține proprietarului.

Sursa: afm.ro

Distribuie pe: