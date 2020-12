Care este programul și orarul băncilor de Crăciun în zilele de 24, 25 și 26 decembrie veți afla din rândurile următoare. Programul diferă de la o bancă la alta. însă în ziua de Crăciun, 25 decembrie, toate băncile vor fi închise.

In articol:

În ziua de 26 decembrie câteva bănci își vor deschide ușile, dar în prezent, majoritatea băncilor încă nu și-au anunțat programul pentru sărbători.

Programul și orarul băncilor de Crăciun în zilele de 24, 25 și 26 decembrie

În ajun de Crăciun, pe 24 decembrie, băncile vor funcționa cu program redus de lucru.

Banca Transilvania - program de sărbători

24 Decembrie – Toate unitățile vor fi deschise până la ora 16:00

25 Decembrie – Sunt închise toate unitățile Băncii Transilvania

26 - 27 Decembrie – Între 12:00 și 17:00 sunt deschise doar unitățile din centrele comerciale.

28 - 30 Decembrie – Program normal în toate unitățile Băncii Transilvania (BT).

31 Decembrie – Vor fi deschise toate unitățile până la ora 15:00, iar în sediile BT din centrele comerciale programul va fi până la ora 16:00.

1 Ianuarie – Toate agențiile Băncii Transilvania vor fi închise.

2- 3 Ianuarie – Între 12:00 și 17:00 vor fi deschise doar unitățile din centrele comerciale.

Programul și orarul băncilor de Crăciun în zilele de 24, 25 și 26 decembrie[Sursa foto: Shutterstock]

Internet banking, disponibil 24 din 24

Programul serviciilor de internet banking și de home banking va fi de 24 de ore din 24 chiar și în perioada sărbătorilor de iarnă.

Transferurile interne transmise de luni pana sambata dupa ora 20:00, duminica, precum si cele transmise in zile nelucratoare se vor procesa instant, soldul contabil va fi afectat cu data primei zile lucratoare bancare si se vor regasi pe extrasele primei zile bancare lucratoare.

In cazul conturilor de card de credit detinute de persoane fizice, scadenta lunara este considerata data de 25 (douazecisicinci) a fiecarei luni. In cazul in care aceasta zi este una nelucratoare, imprumutatul (detinator de card) are obligatia realizarii depunerii sumei minime de plata pana la cea mai apropiata zi lucratoare inaintea datei amintite, nu mai tarziu de ora 20:00.

Transferurile transmise fara fonduri de luni pana vineri, dupa ora 17:30, sambata si duminica dupa ora 11:30 se refuza automat.