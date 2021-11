Promisiunea pe care Petrică Mîțu Stoian i-a făcut-o băiatului său de suflet, înainte să moară: ”A sperat ca Alin să-i ducă cântecul mai departe”

In articol:

Petrică Mîțu Stoian nu a avut copii, însă a îndrumat și a ajutat un tânăr să ajungă unde este astăzi. Este vorba de Alin Gabriel, a cărui zi de nume este astăzi, un tânăr din Pitești care a crescut alături de maestrul Mîțu Stoian.

Interpretul de muzică populară l-a luat peste tot, la multe spectacole și evenimente, pe Alin. Cei doi au cântat împreună pe scene mari din țara noastră, melodii care răsună pe tot internetul.

Înainte să moară, Petrică Mîțu Stoian și-a dorit să cânte o nouă piese alături de băiatul lui de suflet. O melodie intitulată ”Copile, îmbătrânesc” avea să fie interpretată de Alin și Mîțu Stoian. Din nefericire, cântărețul din Mehedinți nu a mai apucat să trăiască acest lucru. Versurile sunt gata, însă maestrul Mîțu Stoian nu mai este printre noi. O prietenă bună a artistului i-a promis acestuia că va rămâne lângă Alin mereu și că-l va îndruma. Este vorba de Rozica Petre, cea care a și transmis un mesaj emoționant pe Facebook.

” Când am scris piesa,, Doamne n viata s mulțumit, pt Petre nu as fi crezut ca o sa ajungă pe buzele tuturor! Sper ca a plecat mulțumit din aceasta viata, prin tot ceea ce a realizat,, o comoara de cântec,, El a sperat ca Alin sa i ducă cântecul mai departe! Asa ca și a dorit sa cânte un duett cu Alin,, Copile îmbătrânesc! Am sa l ajut pe Alin sa și îndeplinească visul! I am promis asta lui Petre!”, a scris cântăreața.

Versurile melodiei ”Copile, îmbătrânesc” [Sursa foto: Facebook]

Cu puțin timp înainte să-și piardă viața, Petrică Mîțu Stoian a ascultat cum ar suna piesa și i-a plăcut foarte mult.

Alin Gabriel, ultimul mesaj primit de ziua lui de la Petrică Mîțu Stoian

Astăzi este ziua de nume a lui Alin, băiatul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian. Din nefericire, anul acesta nu a mai primit mesajul mult așteptat de la maestrul Mîțu Stoian, cel care îi trimitea de fiecare dată numai urări de bine.