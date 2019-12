Promo Puterea dragostei 13 decembrie. Ce se întâmplă la Puterea dragostei în emisiunea de vineri, 13 decembrie. Au fost difuzate imagini în premieră.

Marius de la Puterea dragostei a recunoscut în fața fetelor că se gândește foarte des la Andreea Pirui. Concurentul a dezvăluit când s-a îndrăgostit de ea: după o noapte petrecută în club.

Manuela: Ți-e dor de mine?

Marius: De Pirui!

Manuela: Aha. Păi cum, că pe Pirui o ai aici, aproape!

Marius: Păi cu Pirui am adormit în gând, cu ea în gând m-am trezit!

Manuela: Doamne ajută să fie cu tine!

Ricardo: Liviane! Auzi ce zice Iancu: că el vedea mai multe sentimente între mine și Manuela decât între mine și Deea.

Andreea Pirui: Manuela, ai lupte grele aici!

Manuela: Am zis eu că încep războaiele la Kanal D.

Marius: Am văzut la ea când am ieșit în Taksim la club ce nu văzusem până atunci.

Manuela: Pirui te-a întrebat mai devreme: îți place sau nu-ți place? Și tu ai răspuns: îmi place oarecum. Pe urmă s-a deviat puțin de la subiect, am ajuns din nou în punctul ăla îți place sau nu îți place și ai zis: eu nu am zis niciodată că-mi place! Deci te contrazici singur. O dată zici îmi place oarecum, după aia zici eu nu am zis niciodată că-mi place.

Nu ai cum să mă cunoști așa cum ești tu, cum zici: ba să fii liniștit, ba să fii nebun, nicicum nu te înțeleg!