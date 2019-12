Promo Puterea dragostei 14 decembrie. Ce se întâmplă la Puterea dragostei în emisiunea de sâmbătă, 14 decembrie. Au fost difuzate imagini în exclusivitate.

Marius se simte agasat de Manuela. Concurentul de la Puterea dragostei povestește că nu este lăsat în pace, deși i-a spus clar că nu vrea să aibă de-a face cu ea. Manuela susține că îl vede pe Marius ca pe un frate.

Promo Puterea dragostei 14 decembrie. Ricardo, atac fizic la Manuela! S-a năpustit asupra ei și a pus-o la podea

Ricardo o accidentează pe Manuela după ce se năpustește asupra ei și o trântește la podea. Deea vede scena și îi face scandal.

Livian: Vrei să-i pui piedici că e în recunoaștere cu Pirui.

Manuela: Nu e adevărat!

Marius: Da, dar dacă tu mă întâlnești pe mine, și eu îți spun lasă-mă, dar tu mă tragi de cămașă și te ții după mine, cum adică?!

Manuela: Când mi-ai zis lasă-mă, te-am lăsat! Nu înțeleg de ce îi acorzi atât de multă importanță! Pentru că eu nu îi acord...

Marius: Pentru că ți-am spus că nu vreau să facem treaba asta. Nu e vorba de importanță, nu vreau să ne jucăm în felul ăsta!

Manuela: Știi foarte bine, Marius, ești fratele meu, te iubesc și te respect. Iar dacă eu îți zic ție că ești fratele meu, ce să vreau eu cu tine, măi omule?

Livian: Frate frate, dar vă cam trageți de fustă. Explicit, de cămașă!

Ricardo bagă alunecare la Manuela. În văzul tuturor, Ricardo se năpustește asupra Manuelei și o pune la pământ, folosind un procedeu des întâlnit la fotbal. Deea se supără și pleacă val-vârtej din casă!

Deea: De ce ai sărit în ea?! Dacă nu ai fost pentru ea, dă-i pace! Cum să sari în ea? Cum să te împingi în ea?! Față de mine! Tu ești prost la cap!

Ricardo: Nu mai spune așa, că nu e așa!

Deea: Nu mă interesează, du-te la ea și lasă-mă-n pace! Du-te! Mă lași?! Lasă-mă-n pace! Du-te la ea!

Andreea Pirui: Manuela! Te-ai schimbat, fată!

Manuela: Adică? Cum?

Andreea Pirui: Ești mult mai îndrăzneață, mult mai tupeistă!

Manuela: Eu?

Andreea Pirui: Ai încredere mai multă în tine.

Manuela: Și? Dă bine sau dă rău?

Andreea Pirui: Păi e de bine pentru tine și e de rău pentru fete.

Marius: Când voiam s-o cunosc, nu vorbea cu mine, îmi dădea cu seen.

Iancu: Zici că a venit și te-a pupat direct pe gură, frate!

Marius: Când voiam să vorbesc cu ea, îmi dădea seen. Nu te băga tu, că tu nu știi multe!

Andreea Mantea: Manuela, plângi?

Manuela: Nu!

Andreea Mantea: Dar e un atac sau e un ajutor? Deea, tu ce simți? S-a apropiat de tine în ideea să petreacă mai mult timp cu Ricardo? Manuela? De ce te-ai certat cu Denisa?

Manuela: A zis că o să-mi bage și ea mie filete, dacă e să intre Andrei în casă...

Denisa: De fiecare dată ea încearcă să evidențieze că Iancu ar plăcea-o pe Andreea!

Andreea Mantea: Dar voi știți deja că există posibilitatea ca cei care ieșiți favoriți să nu câștigați, de fapt, premiul?! Asta pentru că ați ieșit în club...