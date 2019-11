Promo Puterea dragostei 16 noiembrie. Ce se întâmplă la Puterea dragostei în emisiunea de sâmbătă, 16 noiembrie. Au fost difuzate imagini în premieră la Kanal D.

Jador stă de vorbă cu Roxana, iar ea recunoaște că s-a pupat cu None. Jador începe să țină o teorie despre cât de greșit este ca fetele să accepte mult prea devreme să se pupe cu băieții. Ricardo se enervează iar și face scandal. Manuela îi mărturisește Biancăi că nu mai vrea să fie cu el pentru că o sperie comportamentul lui. Ricardo recunoaște că are o slăbiciune pentru Deea.

Jador: Interesant, Roxano!

Roxana: Ce am zis?

Jador: Superb!

Roxana: Ce, mă?

Jador: Povestea ta m-a uns pe inimă.

Roxana: Ce, mă? Cu None?

Jador: Da!

Roxana: M-a pupat pe buze. Ce? Când noi doi ne-am pupat, ai simțit s-o faci?

Jador: Cu fete care mi-au plăcut m-am pupat, da! În momentul în care ești accesibilă așa și pupatul tău e accesibil, nu mai are valoare!

Ricardo: Și tu... Și tu de ce vorbești? Știi tu cum a fost faza?

Jador: Ca fată, dacă te pupi așa cu un băiat care nu-ți place, bă...Pupicul tău e accesibil, e ieftin!

Ricardo: Roxana cu Jador. Deci oameni mai... mai sâcâitori ca ăștia nu o să văd în viața mea.

Bianca: S-a tăiat la mine, ai văzut?

Manuela: Mă sperie tot mai tare! Deja începe să mă sperie comportamentul lui.

Bianca: Mai simți ceva acum pentru el?

Manuela: Mai simt, dar nu aș mai vrea să fiu cu el.

Ricardo: De ce crezi tu că nu-mi place de Deea? Mie îmi place foarte mult de Deea!

Jador: Dar ea a zis că ești prefăcut pentru că tu ai reacții prefăcute.

Andreea Mantea: Bianca, Livian, deci își doreau să se pupe la date?

Bianca: Păi ăsta e adevărul, da!

Livian: Chiar ăsta e adevărul!

Andreea Mantea: Dar eu nu înțeleg. Ce este între voi?Ella: Dar nu mai este! Nu cred că este!