Promo Puterea dragostei 18 decembrie. Ce se întâmplă la Puterea dragostei în emisiunea de miercuri, 18 decembrie. Au fost difuzate imagini în exclusivitate.

Denisa se ceartă cu Livian din cauza lui Nelson Mondialul. Blonda este deranjată de declarațiile pe care le face Tata Nelson despre ea. Livian se enervează la rândul lui și declară că se abține să spună ceva doar din respect pentru Iancu.

Andreea Oprică este de părere că Iancu nu are sentimente pentru Denisa. Andreea Pirui o amenință pe Denisa că o să i-l fure pe Iancu doar pentru că a reușit să o enerveze!

Încă un scandal între Ella și Manuela!

Mai formează un cuplu Iancu și Denisa? Andreea Mantea vrea să știe ce se întâmplă acum între cei doi concurenți din casă.

Promo Puterea dragostei 18 decembrie. Continuă războiul între Denisa și Pirui: "Îmi pun ambiția să ți-l iau pe Iancu!"

Denisa: Livian, vreau să-ți transmit încă o dată în direct, aici, să știi: să-i spui tatălui tău să nu mai vorbească despre mine că o să-l dau în judecată.

Livian: Dar, Denisa, știi care e problema? După părerea mea, mie mi se pare că ție chiar îți face plăcere oarecum să fie mediatizată treaba asta. Dacă tu ai vrea să fie cât mai în surdină, nu ai veni aici să-mi zici, ai veni să-mi zici în spate.

Denisa: Mie mi-ar fi rușine ca tatăl meu să vorbească așa despre o fată din casă. Mi-ar fi rușine, mi-ar crăpa obrazul!

Livian: Foarte bine, așa ești tu, eu îmi iubesc și îmi respect părinții orice ar face. Să dea în cap la oameni pe stradă, sunt părinții mei! Dar te rog frumos, nu o da la de-astea cu mine, dacă vezi că eu sunt băiat finuț! Eu din respect pentru Iancu... că altfel aș începe să zic altele!

Deea: Marius, tu știai că Iancu a pupat-o pe Andreea... Eu nu înțeleg cum ai putut tu să te apropii de ea...

Marius: Dacă s-ar fi sărutat trei ore încontinuu... Nu are nicio legătură una cu alta!

Andreea Pirui: Denisa, nu mă face să-mi pun ambiția să ți-l iau pe Iancu! Atâta îți spun!

Denisa: Dar ia-l! Dacă poți, ia-l!

Andreea Pirui: Atâta îți spun! De nervi ce-mi faci, crede-mă că nu e cum crezi tu...

Andreea: Nu ești îndrăgostit de ea, Iancule, îți spun eu!

Iancu: Ba sunt! Tocmai de-aia...

Andreea: Îți place de ea...

Iancu: Tocmai de-asta eu nu am greșit, nu am avut nicio intenție să mă pup cu Pirui!

Andreea: Nu-i adevărat! Un bărbat care e îndrăgostit nu poate să vadă altă femeie.

Iancu: Denisa, tu crezi că mai poți să fii cu mine după cele văzute și auzite și ce ai văzut la mine în telefon?

Denisa: Să zicem că aș trece peste chestia asta, dar tu crezi că s-ar mai repeta episodul ăsta?

Iancu: Nu a fost niciun sărut, nu a fost nimic wow, nici nu are ce să se repete!

Manuela: De când a plecat Jador, ți-ai pierdut din strălucire, ai pierdut din materiale...

Ella: Nu am pierdut niciodată din strălucire, înfloresc pe zi ce trece tot mai mult. Fă strategie să mă trimită băieții acasă, dacă te crezi doamnă mare!

Manuela: Tu exiști în emisiunea asta când e Jador. Când nu, nu exiști! Pe mine nu mă încurci cu nimic, nu mă deranjează prezența ta.

Andreea: Ai plecat cu Ella din club la mine în cameră la hotel?

Andreea Mantea: Ați rămas împreună, da?! Sunteți ok? Iancu! Denisa!Iancu: A rămas să mă gândesc și eu foarte bine la ce vreau, ea, la ce vrea, la ce simțim fiecare în parte și o să vedem...