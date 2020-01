Promo Puterea dragostei 18 ianuarie. Iancu este din nou pus la încercare

Sentimentele lui Iancu pentru Denisa sunt din nou puse la încercare, acesta are o întâlnire în camera roșie cu Ella de la Puterea dragostei.

Philip: Vezi cu Ella, Iancule, să nu facă iar ca arunci.

Iancu: Nu are ce să facă.

Livian: Nu s-a aranjat când a intrat în emisiune și s-a aranjat acum.

Iancu: Nu are ce să facă dacă eu nu-i dau curs, data trecută i-am dat eu curs.

Bianca: "Nu mai am chef să mă joc", poate nu mai are chef Ella. Nu tu.

Iancu: Cu atât mai bine. Nu ne mai jucăm.

Promo Puterea dragostei 18 ianuarie. Andreea Pirui continuă scandalul cu Andreea Oprică

Andreea Pirui: De ce i-ai spus lui Marius. Știu eu ce ai vorbit. Mi-au trimis oamenii.

Andreea Oprică: Ce?

Andreea Pirui: Mi-ai vorbit frumos și după te-ai dus dincolo.

Andreea Oprică: Tu ai făcut totul să ne demostrezi nouă.

Promo Puterea dragostei 18 ianuarie. Turcu se simte stingher fără Roxana

Andreea Mantea: Nu-ți găsești locul în emisiune fără Roxana?

Turcu: Cu ea e ok, fără ea nu mă simt bine deloc.

Andreea Mantea: Chiar și cu ea este puțin greuț.

Turcu: Nu e greu, dar există certuri și unele discuții.

Promo Puterea dragostei 18 ianuarie. Andreea Mantea încearcă să afle ce se întâmplă, de fapt, între Andreea Oprică și Andreea Pirui

Andreea Mantea: De ce ați continuat și astăzi

Andreea Oprică: Mi-am dat seama că ea are ceva cu mine. De când am intrat în casă m-a vorbit de rău.

Andreea Pirui: Tu la fel ai cu toată lumea.

Manuela: Majoritatea fetelor au o părere proastă despre ea, despre cum este ca om.

Andreea Pirui: Ce este mai grav e că și majoritatea băieților au o părere proastă despre ea.

Rolul Ellei în discuția dintre cele două

Andreea Mantea: Ella, tu ce rol ai avut în cearta fetelor.

Ella: Eu am pion, am rămas încă acolo că am vorbit cu Andy.

Andreea Oprică: Am vazut ceva la Jador și am simțit nevoia să vorbesc. Părerea mea e că nu e pentru el. Am văzut mai multe chestii, am stat și cu ea în cameră.

Promo Puterea dragostei 18 ianuarie. Andreea Pirui, acuzații grave la adresa Biancăi: "Tu te-ai f.... din prima zi cu Livian"

Andreea Pirui: Bianca, tu te-ai f....t din prima zi cu Livian. Tu taci, tu să taci.

Livian: Cu să zici că s-a f.... din prima zi.

Andreea Pirui: Uite că vreau să zic. Asta e părerea mea despre ea.

Bianca: Aaaa, cine vorbea, ea care s-a pupat cu un puști de 20 de ani în club, din prima zi când a ieșit.

Andreea Pirui: Da, da, eu m-am pupat, și?

Bianca: Andreea, dacă stăm să vorbim chestii de la hotel, ce am vorbit noi

Andreea Pirui: Te rog, te rog.

Bianca: Hai să o lăsăm baltă.

Andreea Pirui: Te roog, chiar te rog.