Promo Puterea dragostei 20 noiembrie. Ce se întâmplă la Puterea dragostei în emisiunea de miercuri, 20 noiembrie. Au fost difuzate imagini în exclusivitate.



Jador: Manuela!

Manuela: Da!

Jador: Dacă vrei un băiat romantic, trebuie să mă iei pe mine.

Bianca: Știi ce a spus Manu aseară? Hmmm... 'Oare cum mi-ar sta într-un cuplu cu Jador?'

Jador: Comănici, dar tu ai vrea să te ceară Livian?

Manuela: Normal! Își dorește din tot sufletul! Vă spun eu!

Livian: La mine e invers. Pe mine femeia trebuie să mă ceară, nu eu o cer pe femeie.

Coteanu: Valoare căutați voi singure atunci când căutați anturaje cu bărbați influenți și așa mai departe.Manuela: Bă! Cine caută, mă, anturaj? Băi, nebunule, stai cuminteCoteanu: Până la emisiunea asta, nu vă cunoștea nimeni, ești nebună?! Nu mai aveți de-asteaManuela: Stai cuminte! Stai cuminte, că vorbești mult și prost.

Ricardo: Dacă vrei să mă ataci, mă ataci pe mine, nu o ataca pe Deea, că mă enervez rău pe tine acum!

Manuela: Ricardo! Două săptămâni îți dau până o s-o pui și pe ea în aceeași postură în care m-ai pus pe mine.

Jador: Vrei să zic eu de cine îi place lui Ricardo? De Roxana! Ricardo e fiert după Roxana. Dacă Roxana îi zice acum, uită de Manuela, uită de idei.

Ricardo: Mă vede și pe mine mama, mă vede tata, mă văd părinții!

Citeste si: Andra Volos, imagine din intimitate, alături de Bogdan Mocanu! Mesaj care spune ce fel de relație au foștii concurenți de la Puterea Dragostei

Citeste si: Tragedie de mari proporții pentru Jador de la Puterea Dragostei! Contul de YouTube i-a fost șters și oferă o recompensă pentru a-l recupera

Citeste si: La mulți ani, Puterea Dragostei! Astăzi, emisiunea împlinește un an

Jador: Băi Ricardo!

Ricardo: Nu! Nu ai ce vorbi.

Jador: Băi Ricardo!

Ricardo: Ești în ochii mei zero!

Jador: Bă! Du-te și pune-ți apă în ochi.

Ricardo: În ochii mei ești zero, Jador!

Jador: Nu ai reușit să storci nimic! Cum ar veni... Tu acum plângi din cauza mea, nu?! Te-am rănit?!

Ricardo: Ce treabă am?! Nu te mai băga în seamă cu mine, nu ai ce discuta cu mine!

Andreea Mantea: Nu înțeleg. Te deranjează adevărul?

Ricardo: Pe cine?

Andreea Mantea: Pe tine!

Ricardo: Păi de ce? Ce adevăr?

Andreea Mantea: Nu știu. Cu Roxana.

Bianca: Ricardo!

Ricardo: Da, spune, Bianca!

Bianca: Dacă ție îți plăcea de Manu, nu terminaserăți oarecum lucrurile între voi... De ce ai ieșit cu Roxana?

Ricardo: Când am ieșit cu Roxana, nu îmi mai plăcea de Manuela.

Andreea Mantea: Manuela, te-au durut imaginile cu Ricardo și Deea?

Manuela: Da, nu le pot vedea.

Promo Puterea dragostei 20 noiembrie. Ricardo, făcut să plângă de Jador! "Te-am rănit?"

Andreea Mantea: Tu spuneai... Ce îi spuneai Manuelei? Că Ella își dorește să fie cu tine, dar dansează cu altcineva?

Jador: DA!

Andreea Mantea: Dar ea vrea să fie cu tine?

Jador: Eu cred că da.

Andreea Mantea: Ea ce să înțeleagă, că îi oferi încă o șansă acum? O săptămână!

Jador: Nu, doamnă, că-i reproșez aiurea, nu. Nu vreau s-o fac să sufere!

Andreea Mantea: Atunci poți s-o lași în pace?