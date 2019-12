Promo Puterea dragostei 24 decembrie. Ce se întâmplă la Puterea dragostei în emisiunea de marți, 24 decembrie. Au fost difuzate imagini în exclusivitate.

Cătălin se ceartă cu Andreea Oprică. El îi reproșează că este falsă și plictisitoare, ea se supără și pleacă în lacrimi din casă. Philip și Iancu stau de vorbă despre ce s-a întâmplat cu Denisa. Iancu este de părere că ea nu-l place pe Philip, dar i-a dat de înțeles altceva doar ca să nu rămână singură atunci când s-ar fi despărțit de el. Andreea Mantea vrea să știe dacă Turcu a fost deranjat de flirturile Roxanei din casă.

Promo Puterea dragostei 24 decembrie. Scandal între Andreea Oprică și Cătălin: "Ești falsă, ești cea mai plictisitoare!"

Livian: Andreea Oprică, tu crezi că te testează Cătălin?

Andreea Oprică: Ținând cont de faptul că m-a votat, e clar că nu are niciun gând!

Cătălin: Te-am votat pentru că ești falsă! Ești cea mai plictisitoare persoană!

Andreea Oprică: Da, uite e părerea ta și nu mă interesează...

Cătălin: Ai aceleași vorbe. De când am ajuns eu, ai aceleași vorbe! Vechi!

Andreea Oprică: În pauza de gală, am văzut că stăteai cu Ella, deci eu nu mă bag...

Cătălin: Nu e problema ta!

Iancu: Bă Philip, hai să vorbim ca între bărbați! Te-a sunat Denisa și ți-a zis: Uite, nu mai vin la întâlnire pentru că m-a sunat el ca să nu mai vin?

Philip: Da, frate, da!

Iancu: Ce te-a făcut să mă suni dacă tu tot... Dacă el tocmai îți dăduse întâlnire, ce te-a făcut să mă suni?

Denisa: Nu am vrut să mă văd cu el. Nu am simțit să mă văd cu el, nu am vrut să mă văd cu el... Am vrut să mă văd cu tine, să clarificăm ce e între noi.

Ricardo: Dar tu știai toate mesajele astea? Ți le-a arătat ieri Andreea?

Iancu: Da!

Ricardo: Frate, scapă de ea.

Iancu: Ea a considerat că noi nu mai suntem împreună!

Ricardo: Așa de repede, c$%^&?

Philip: Iancule, fii atent! Vreau să lămuresc niște chestii...În primul rând... Eu nu o căutam pe ea dacă ea nu mă căuta pe mine. Ai înțeles? De-acum încolo... Vezi ce faci cu ea și ai grijă! Atât îți zic!

Cătălin: Bă, te supără adevărul?

Iancu: Te auzi ce zici?

Cătălin: Cum adică, mă, nu am voie să-mi dau cu părerea?

Iancu: Tu ți-ai propus ție să nu mai ai nimic cu mine, s-o închei de tot cu mine...

Denisa: Da!

Iancu: Hai lu' ăsta să-i dau foc, ca să fie acolo, că poate cine știe. Dar nu că ți-ar plăcea neapărat, dar i-ai dat un foc, așa e?

Denisa: Știi de ce te-am crezut, Philip? Când am vorbit cu tine pe cameră, ai început să plângi cu mine pe Facetime și te-am simțit sincer și am crezut că ești sincer, dar mi-am dat seama că nu ești!

Andreea Mantea: Philip!

Philip: Da, doamna Andreea!

Andreea Mantea: Ce faci, mai lupți sau?

Philip: E treaba lor, dar o să ajungă odată și-odată la vorba mea. Acum degeaba vorbesc, orice aș face...

Andreea Mantea: Turcu!

Turcu: Da!

Andreea Mantea: Să știi că eu m-am temut puțin așa că o să te iei de băieți. Știi că Roxana s-a jucat puțin cu Philip, cu...

Turcu: Așa și? Ce dacă s-a jucat?! Nu eram împreună!

Andreea Mantea: Cătălin! Cum adică e falsă, că aici e într-un fel și afară e altfel? Unde e mai mișto, aici sau afară?

Cătălin: Afară e altfel, doamna Andreea! Aici înjură, nu știu, face ca toate alea, cred că doar ca să se vadă bine.

Andreea Mantea: Iancu, pe cine ai blocat?Iancu: Ah, am blocat-o pe... Pe Andreea Pirui și pe Ella, dar fără să-mi dau seama, cred că în somn!Andreea Mantea: Denisa le-a blocat?