Promo Puterea dragostei 28 noiembrie. Bianca începe să plângă.

Cătălin o invită pe Deea în camera roșie și îi spune că ar vrea să lupte cu Ricardo pentru inima ei. Concurenta îi spune că și-a ales prost momentul.

Manuela și Marius se ceartă, el îi zice că vrea să se retragă din relația pe care încearcă să o aibă.

Bianca începe să plângă atunci când vorbește despre părinții ei. Bruneta mărturisește în fața Andreei Mantea că îi este foarte dor de mama și de tatăl ei. Bianca începe să lăcrimeze atunci când povestește că tatăl ei nu este de acord cu relația ei cu Livian și că, din această cauză, nu vorbește foarte des cu el, deși îi este foarte dor de el.

Cătălin: Cu toate că am văzut că încerci să formezi un cuplu cu Ricardo, aș putea să zic că nu m-ar împiedica nimic...

Deea: Deci ești hotărât să lupți!

Cătălin: Da! Atâta timp cât am vorbit la televizor și am zis Deea în sus, Deea în jos, am zis să merg până la capăt!

Deea: Cred că ai venit în momentul nepotrivit!

Bianca: Tu, dacă vezi că de la început e rău, de ce continui?

Manuela: Pur și simplu vreau să am aceeași relație de prietenie.

Livian: Tu crezi că mai simte... Mai are Manu, oare, dorința aia să fie cu tine?

Ricardo: Dar nu mă interesează! Nu sunt curios! Nu știu!

Livian: Eu pentru Marius întreb.

Ricardo: Nu știu, pentru că nu am fost atent. Nu sunt atent.

Livian: Nu ai fost!

Ricardo: Nu, frate, nu știu!



Manuela: Uite și în momentul de față mi se pare că exagerează.

Marius: Exagerez? Am sunat cumva și am zis că vreau să vin pentru Manuela în emisiune? Adică eu am trecut peste tot ce s-a întâmplat, și tot tu mă testezi pe mine?

Manuela: În momentul de față, da!

Marius: Tot tu mă testezi pe mine!

Bianca: Peste ce ai trecut, măi Marius?

Marius: Nu, mersi! Eu mă retrag din testul ăsta!

Manuela: Bine, atunci retrage-te.

Marius: M-am retras acum.

Ella: Mariana! Mi-ar fi rușine de vârsta pe care o am, în locul tău!

Mariana: Despre tine ai zis. La vârsta ta, niște hârtii să rupi!

Ella: La vârsta ta, o să am bebei. La vârsta ta, o să am copil.

Livian: Continui subiectul ăsta. Eu nu înțeleg.

Bianca: Dar ăsta e adevărul, ce vrei? Dacă m-a întrebat ce problemă am, nu vrei să țin problema pentru mine?

Livian: Nu, dar ți-am zis de 10 ori că nu rămâi singură. Trebuie să-ți zic de 100 de ori?

Andreea Mantea: De cât timp nu ai mai petrecut o zi întreagă cu ei?Bianca: Cred că de Revelion. Dar nici măcar o zi întreagă, că erau la muncă. Au venit seara, iar eu am plecat.Andreea Mantea: De cine îți este mai dor?Bianca: În momentul de față, mai mult de tata.Andreea Mantea: Ce ai nevoie să auzi de la el?Bianca: Nu prea reușesc să vorbesc cu el. Și când vorbesc, îmi zice de Livian, să-l las și de-astea...