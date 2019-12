Promo Puterea dragostei 31 decembrie. Ce se întâmplă la Puterea dragostei în emisiunea de marți, 31 decembrie. Au fost difuzate imagini în exclusivitate.

Livian îi explică lui Iancu de ce s-a supărat pe el. Într-o discuție sinceră, băiatul lui Nelson Mondialu îi reproșează colegului de emisiune că o atacă pe Bianca. Alex, noul concurent de la Puterea dragostei, o invită în camera roșie pe Andreea Pirui; Marius se supără.

Turcu face o criză de gelozie, se supără și pleacă din casă. Roxana merge după el. Turcu dă cu pumnul într-o ușă și o lovește și pe Roxana.

Livian: Cu Iancu... Faza din gală... Nu-mi place când te iei cu Bianca. Adică eu nu m-aș lua cu Denisa numai ca să... că e iubita... Sau cu orice altă iubită... Nu m-aș lua să zic nimic!

Manuela: Denisa! Dar la faza când râdeam eu la masă, ai fost geloasă sau ce a fost?

Denisa: Nu înțelegeam de ce îmi râzi în ureche, mă durea urechea că râdeai isteric foarte tare!

Alex: Dar vreau să o aleg pe Andreea Pirui!

Andreea Pirui: Cum de m-ai chemat pe mine?

Alex: Pentru că am realizat că nu mi-am dat seama bine ce am făcut! Dacă aș vrea să încep o relație cu tine, ce ai spune?

Andreea Pirui: Deci în situația asta tu ești dispus să lupți pentru mine.

Marius: Ai zis că ai venit pentru Bianca, la urmă ai zis că o placi pe Mariana, iar acum îi ceri prietenia Andreei.

Andreea Pirui: Nu ai de ce să-l judeci tu pe Alex că m-a chemat la camera roșie.

Marius: Dar nu l-am judecat. Eu am fost oarecum surprins de răspunsul tău, nu de...

Andreea Pirui: Ce am zis eu?

Marius: Când el te-a întrebat dacă ați putea să aveți o relație, tu ai zis că e devreme.

Andreea Pirui: Dacă mi-ar plăcea, da, i-aș da șansa. Dar nu!

Roxana: Dar ce am făcut așa rău?

Turcu: Dar ce subiect aveai tu, mă, cu omul ăsta?

Roxana: Dar ce am zis așa rău?

Turcu: Îl tratezi în glumă!

Roxana: Dar ce am zis așa rău?

Turcu: Vă rog eu votați-mă! Dacă nu mă votați, eu oricum plec mâine! Nu mai stau!

Roxana: Că am exagerat?! Cu ce? Că am zis 'îți aduci aminte culoarea ochilor mei' sau ce, că nu înțeleg?!

Turcu: Bă, dar tu glumești cu el de față cu mine!

Roxana: Iubi! Dar nu e nimeni aici! Bă! Ești nebun? Ce ai? Ți-ai luat bilet să pleci acasă?

Turcu: Nu e problema ta!

Andreea Mantea: Turcu, pleci acasă?

Turcu: Cred că da!

Andreea Mantea: Așa începi anul?

Turcu: Da!

Andreea Mantea: De ce?

Turcu: Nu vreau să discut!

Andreea Mantea, către Roxana: Și-l lași să plece acasă?

Roxana: Dar ce vrei să fac, să-l țin eu?

Turcu: Eu am vorbit serios și ea a tratat-o în glumă! Asta e tot ce m-a supărat!

Andreea Mantea: Și dacă pleacă mâine, ce faci?

Roxana: Să plece!

Andreea Mantea: Cum adică să plece?

Roxana: Să plece! Plec și eu, dar nu vreau să plec prin descalificare!

Andreea Mantea: Ah, v-ați despărțit!

Roxana: Da!

Manuela: Vrei să zic! Vrei să zic! Păi dacă vrei să zici ceva, zi!Andreea Pirui: Că te-ai pupat cu Iancu!Manuela: Eu?Andreea Pirui: La discotecă! Da! Asta a zis! Dacă vrei să-ți spun în față, asta îți spun, na!Manuela: Bă! M-am pupat eu cu tine la discotecă? Bă! Te-am pupat eu pe tine, ești tâmpit la cap?!Iancu: Dacă m-a întrebat Denisa: Manuela ce se tot bagă atâta în seamă?Manuela: Sunt îndrăgostită de nu mai pot, uite-mă, mă declar astăzi, în ultima zi din an!