Promo Puterea dragostei 4 ianuarie. Ce se întâmplă la Puterea dragostei în emisiunea de sâmbătă, 4 ianuarie. Au fost difuzate imagini în exclusivitate.

Roxana și Turcu par să fie deciși să meargă pe drumuri separate. Andreea a recunoscut că are o slăbiciune pentru Cătălin și îi reproșează lui Ricardo că s-a băgat între ei. Manuela spune că l-a simpatizat pe Jador, dar susține că nu pentru el a intrat în casa Puterea dragostei. Marius îi cere încă o dată Manuelei să-l lase în pace. Ella este foarte supărată pe Jador. Bruneta îi reproșează fostului concurent că și-a bătut joc de sentimentele ei. Ella spune că ar fi format un cuplu cu Iancu dacă Jador nu ar fi intervenit între ei.

Andreea Pirui: Tu ai vorbit aseară cu Roxana? V-ați împăcat?Roxana: Nu!Turcu: Nu, nu am mai vorbit!Bianca: Și telepatic ce zice?Turcu: Păi nu știu, să vedem ce zice ea, că eu am zis destule!Roxana: Telepatic zicea că ești mai bucuros singur.Turcu: Eu nu stau să mă rog de nimeni!

Andreea Pirui: Dar de ce ești supărată, Oprică? Ce ai?

Andreea Oprică: Starea asta o am de când a plecat el! Înțelegi?

Marius: Ăla o ține numai în cluburi și-n distracții și-n beție. E bine, crede-mă!

Andreea Pirui: Nu e vinovată că a plecat...

Ricardo: Că mi-a lăsat impresia că sunt eu vinovată, că nu știu ce...

Andreea Oprică: Tu te-ai băgat între mine și el, Richi!

Ricardo: Tu, când te-ai înscris la emisiunea asta, unde credeai că te duci, mă? Tu faci aici o dramă din nimic, mă, din nimic!

Andreea Pirui: Oricum am auzit că ai intrat pentru Jador.

Manuela: Nu există așa ceva!

Andreea Pirui: Bine! Dar l-ai plăcut?

Manuela: L-am simpatizat!

Bianca: Tu ești conștient că Livian știe foarte multe despre Denisa, corect?!

Iancu: Ce să știe?! N-are ce să știe!

Manuela: Nu te vreau ca bărbat.

Marius: Manuela! Dacă eu stau și mă uit în dreapta și tu te uiți 10 minute la mine, așteptând...

Manuela: Nu-mi place de tine, nu sunt îndrăgostită, nu te vreau ca bărbat. Dacă m-am jucat cu tine nu înseamnă că m-am dat la tine.

Marius: Bă, evită-mă!

Andreea Mantea: Livian, tu în ultima perioadă mai vorbești cu concurenți care au plecat din casă? Andrei, da. Poptelecan, da... Ce-ți zice despre Manuela? Are gânduri serioase?

Livian: Sincer da!

Andreea Mantea: Cu ce l-ai dezamăgit, Ella?

Ella: Dar eu nu mai știu cu ce l-am dezamăgit pe omul ăsta! Că am vrut să vin acasă și am vrut să mă descalific și i-am spus în fața publicului că-l iubesc! Doamne, proastă am fost, așa e!

Andreea Mantea: Livian, răspunde-mi sincer măcar la această întrebare! I-ai povestit Ellei ce ai vorbit cu Jador?Livian: Nu!Ella: Problema e că vin oameni de acasă, cu relații, și-și bat joc de fete aici, care vin sincer... Sau invers! Dacă băiatul ăsta, pleacă și te face... Tu-l iubești! Crede-mă din suflet că-l ierți de mii de ori!Andreea Mantea: Deci tu nu ai fost cu Iancu doar pentru că a intervenit Jador.Ella: El a intervenit! Și a pus stop! Pentru că eu... Mi-au revenit toate sentimentele!