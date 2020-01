Promo Puterea dragostei 5 ianuarie. Ce se întâmplă la Puterea dragostei în emisiunea de duminică, 5 ianuarie. Au fost difuzate imagini în exclusivitate!

Alex, noul concurent de la Puterea dragostei, recunoaște că are copil acasă. Roxana și Turcu au încă o rundă de neînțelegeri și certuri. Concurenta începe să plângă și povestește că a fost lovită. Andreei Mantea i se face milă de Roxana.

Bătaie la Puterea dragostei. O replică a lui Ricardo încinge rapid spiritele în casă. Iancu sare la bătaie! Fetele din casă și Andreea Mantea asistă șocate la ce se întâmplă între băieți. Este nevoie de intervenția staff-ului emisiunii pentru a-i despărți pe concurenții care s-au încăierat.

Promo Puterea dragostei 5 ianuarie. Iancu sare la bătaie, Ricardo, pus la pământ. E nevoie de intervenția staff-ului

Andreea Mantea: Dar Alex poate are un cuplu... Dar acasă!

Alex: Nu am! Chiar nu am.

Andreea Mantea: Dar bebe ai? Copilaș ai?

Alex: Da! Am o fetiță!

Andreea Mantea: Asta te deranjează, Bianca?! Că ea de fapt se apropie de iubitul tău?

Bianca: Nu, vrea să-l folosească și asta ma enervează pe mine!

Roxana: Deocamdată o să rămâi aici! Așa, ca să știi, că tot crezi tu că plecăm amândoi!

Turcu: Noi vorbim de atâta timp și avem o chestie diferită față de restul...

Roxana: Dar lasă, că lumea știe asta!



Andreea Mantea: Dar ție îți plac băieții răi.

Roxana: Băieții răi nu înseamnă că trebuie să lovească o femeie, da?!

Andreea Mantea: Roxana, a mai fost violent cu tine?

Roxana: Nu am vrut să zic aici...

Andreea Mantea: De ce?

Roxana: Da, recunosc, nu-l iubesc, dar țin foarte mult la el pentru că mă respectă foarte mult și niciodată nu mi-a greșit!

Andreea Mantea: Ăsta nu e respect, Roxana! Știai că te vei despărți de el dacă va veni aici. Dar de ce trăiești așa!? Uită-te la tine! Doamne! Mi-e milă de tine, pe cuvântul meu!

Andreea Mantea: Din nou te întorci la strategia ta din sezonul întâi?

Andreea Oprică: Iancu are oi, Richi are căței! Are pet-shop de-ăsta de căței! Ham! Ham!Ricardo: Ei doi sunt cățeii mei!