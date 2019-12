Promo Puterea dragostei 6 decembrie. Ce se întâmplă la Puterea dragostei în emisiunea de vineri, 6 decembrie. Au fost difuzate imagini în exclusivitate.

Alex ar vrea să o cunoască mai bine pe Ella, dar comportamentul brunetei față de noul concurent de la Puterea dragostei îi determină pe toți din casă să o condamne. Denisa susține că ce face Ella este urât. Bianca are și ea un schimb de replici aprins cu bruneta.

Andreea și Ricardo se iau la ceartă, iar lucrurile degenerează rapid. Andreea îi aruncă în față un pahar de suc, iar el sare la bătaie. Este nevoie de intervenția concurenților și a membrilor din echipa de producție pentru ca toată lumea să se liniștească și să nu se ajungă la bătaie.

Alex: Tu ești singură, nu?

Livian: Se uită cu durere că îi dă Iancu block și surpriză la Denisa...Vezi că zice da?

Andreea: Dar să știi că inima ei e în altă parte, înțelegi?!

Bianca: Dacă ea e îndrăgostită... Are sentimente... Iubește alt bărbat. Tu vrei să lupți pentru ea?

Alex: Ah, nu. Îți dai seamă că nu o să fac asta. Eu o cred... Uite, am văzut-o acum, a zis că e singură, o să mă lupt cât pot.

Manuela: Alex!

Alex: Da!

Manuela: Dar ieri spuneai că vrei să lupți pentru mine...

Alex: O să lupt pentru tine când o să dai seen la mesaje!

Bianca: Odată ce tu minți că nu ai făcut nimic, te cred în stare și de mai mult, așa că sănătate și drum bun!

Ella: Atâta vorbești! Două săptămâni de căciulă!

Bianca: Băi fată, nu am adus eu subiectul, tu ești nebună la cap?!

Andreea: Da, să înțelegem că tu nu vrei să-l mai cunoști pe Alex...

Denisa: E ciudat ce face Ella asta! Urât de tot! Urât de tot! Mie mi se pare penibil chiar, la un nivel... Doamne!

Ella: Ce tot vorbiți atât? Am auzit tot!

Andreea: Lasă că-ți iei vot în Gală. Fac eu strategie, îți promit eu! Ai să ieși afară, Ricardo, cu vocabularul ăsta! Cu mine, nu îți mai permiți!

Ricardo: Taci dracului din gură!

Andreea: Du-te, că mi-e greață de tine!

Andreea Mantea: Andreea, te-ai speriat? Ai crezut că o să te lovească?

Andreea: Da. Păi s-au băgat fetele, cum?!

Roxana: Nu mai continua. Când e vorba de jigniri, taci!

Andreea: Gata, mahalagioaico, du-te!

Roxana: Când e vorba de jigniri, taci! Tu ești (n.r. mahalagioaică), draga mea, pentru că vorbești extrem de urât, înțelegi?!