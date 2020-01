Promo Puterea dragostei 7 ianuarie. Andrei a pășit în casa Puterea Dragostei și a fost asaltat cu întrebări de către fete. Concurentul are deja o preferată și pare cât se poate de sigur pe alegerea lui.

Manuela: Ai venit pentru cineva anume?Andrei: Pentru Andreea.Ella: Ai venit foarte hotărât pe ea. Noi din top trei ne dăm seama de multe, dar tu ai venit hotărât pe ea.Andrei: Nu o văd pe alta pentru mine, deocamdată.

Manuela de la Puterea dragostei, acuzată că a avut o relație cu Culiță Sterp

Promo Puterea dragostei 7 ianuarie. Iancu a luat-o la întrebări pe Manuela, bănuind că a avut o relație cu fratele său, Culiță. Concurenta a negat, însă Iancu nu a părut satisfăcut de răspuns, lăsând să se înțeleagă că știe mai multe.

Iancu: Manuela, tu în trecut ai avut ceva cu Culiță.

Manuela: Nu. N-am avut niciodată.

Iancu: Am crezut că ai avut ceva cu el în trecut și de asta te ataci așa.

Manuela: Da, păi normal că am avut. Nu știi că am avut?!

Promo Puterea dragostei 7 ianuarie. Andreea Oprică îl atacă pe Marius

Promo Puterea dragostei 7 ianuarie. Andreea Oprică are un nou conflict cu băieții, de această dată cu Marius. Concurenta îl acuză că nu ar fi suficient de bărbat și îi cere să plece din competiție.

Andreea Oprică: Vorbești mai mult ca o femeie, bârfești mai mult ca o femeie. Mergi acasă că noi nu avem nevoie de așa ceva, vrem un bărbat adevărat.

Promo Puterea dragostei 7 ianuarie. Andrei susține că o cunoaște pe Andreea Pirui

Andrei, noul concurent de la Puterea Dragostei susține că se cunoaște cu Andreea Pirui, că a discutat cu ea, că se știu binișor și spune că a intrat în casa Puterea Dragostei pentru a o cunoaște mai bine.

Andreea Mantea: Andrei, ai venit pentru Andreea Pirui?

Andrei: Da, pentru Andreea Pirui.

Andreea Mantea: Cât de bine o cunoști pe Andreea Pirui?

Andrei: Binișor!

Andreea Mantea: Ea te cunoaște pe tine?

Andrei: Sigur.

Andreea Mantea: Ai incercat să te apropii de ea?

Andrei: Da, am vorbit cu ea.

Andreea Mantea: Și?

Andrei: Și am venit aici să o cunosc mai bine.

Promo Puterea dragostei 7 ianuarie. Iancu se gândește să părăsească competiția pentru a merge la Denisa

Andreea Mantea: E o săptămână liberă în care poți să pleci să-ți lămurești treburile cu Denisa.

Iancu: Da, m-am gândit să plec pentru că sunt de multă vreme aici.

Andreea Mantea: Te duci după ea în Londra?

Iancu: Da, o să merg la ea.

Promo Puterea dragostei 7 ianuarie. Andy vrea să se întoarcă la Puterea dragostei

Andreea Oprică: Da, chiar vrea să vină și Andy aici.

Andreea Mantea: Ce?!

Andreea Oprică: Da, vrea să se întoarcă aici.

Andreea Mantea: Andy vrea să se întoarcă aici?

Bianca: Și cu Denisa a vorbit.

Andreea Mantea: Și cu Denisa a vorbit?

Bianca: A vrut să intre pentru ea.