Andrei Ciobanu si Cristian Ionita sunt cei doi razboinici care s-au aflat in atentia fanilor „Survivor Romania” si care, in aceasta seara, vor afla cine va fi favoritul publicului si cine va parasi competitia, in urma deciziei celor din fata micilor ecrane. Cele doua tabere formate in interiorul echipei albastre si-au aruncat vorbe si reprosuri grele dupa Consiliul de eliminare in care a fost nominalizat Cristian Ionita. Emanuela Huruiala a fost cea mai afectata de aceasta nominalizare.

Propunerile de eliminare de la „Survivor Romania” clatina si mai tare echilibrul fragil din echipa Razboinicilor!

au fost vorbele Emanuelei, care nu a inteles de ce Karina l-a votat pe Cristian, desi agreasera ca o vor vota pe Alice Andruca.

Consiliul de eliminare l-a marcat profund si pe razboinicul Cristian Ionita care a reprosat decizia luata de tabara formata din Andrei Ciobanu, Karina Fetica, Alice Andruca si Iancu Sterp, cerandu-le explicatii in acelasi timp pentru ca l-au votat spre eliminare.

"De ce mi-a fost frica nu am scapat. Si rad, si plang in acelasi timp. De cand am intrat in acest concurs am spus ca imi este frica sa nu fiu tradat, si asta am simtit", a spus razboinicul printre lacrimi.

Unii dintre razboinici il acuza pe Andrei de manipularea noilor veniti in competitie. Emanuela Huruiala este cea mai vocala si foarte dura, acuzand chiar o "spalare pe creier" a acestora.

In ciuda tensiunilor, razboinicii au reusit sa castige jocul de seara trecuta, recompensa constand in dulciuri din belsug, care sa le aduca energia de care au nevoie pentru a castiga jocul de comunicare care se va disputa in seara aceasta.

Care va fi razboinicul eliminat din competitia "Survivor Romania" si ce echipa va castiga jocul de comunicare aflati urmarind o noua editie, difuzata in aceasta seara, de la ora 20.00, la Kanal D!