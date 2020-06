Proteste în SUA după moartea lui George Floyd VIDEO

In articol:

Au fost demonstraţii în Washington D.C., New York, Philadelphia, Chicago, Minneapolis, Atlanta, San Francisco, Los Angeles şi Seattle. Tot sâmbătă, în multe ţări din lume au avut loc manifestaţii de solidaritate - în Australia, unde oamenii reclamă felul în care sunt tratate comunităţile indigene, în Franţa, Marea Britanie, Germania şi Spania.

În Washington D.C., zeci de mii de oameni au mărşăluit în cea mai mare demonstraţie care a avut loc în oraş până acum. Forţele de securitate au blocat accesul spre Casa Albă.

Cu pancarte înscripţionate „Black Lives Matter”, protestatarii s-au adunat la Capitoliu, Lincoln Memorial şi în apropierea parcului Lafayette, de lângă Casa Albe, în recent numita Black Lives Matter Plaza.

Primarul Muriel Bowser i-a întâmpinat pe oameni, spunând că mulţimea transmite prin proteste un mesaj preşedintelui Donald Trump. Vineri forţele de ordine au lansat gaze lacrimogene pentru a dispera oamenii adunaţi în apropiere de Casa Albă.

„Dacă el poate pune stăpânire pe Washington DC, poate face asta cu orice stat şi nimeni nu va fi în siguranţă. Soldaţii noştri nu ar trebui trataţi în felul ăsta, nu ar trebui să li se ceară să treacă peste cetăţenii americani”, a spus ea, citează BBC.

Bowser a cerut retragerea tuturor forţelor federale şi a trupelor Gărzii Naţionale din oraş, considerând prezenţa acestora „nefolositoare”.

Poteste în SUA după moartea lui George Floyd

Oamenii au protestat în Washington DC, dar şi în New York până după miezul nopţii.

Mulţimea din New York a traversat Podul Brooklyn, iar în San Francisco oamenii au închis pentru scurt timp podul Golden Gate.

„Uniţi, oamenii nu vor fi vreodată învinşi”, a fost strigat la New York. „Sistemul nu va învinge. Oamenii au voce acum şi ei ne ascultă pentru că suntem uniţi”, a spus un protestatar citat de CNN.

În districtul Nassau (New York) au fost arestate 11 persoane, între care un minor, pentru comportament turbulent. În cele cinci zile de proteste de aici nu a avut loc nicio arestare, protestele fiind paşnice.

Primarul din Minneapolis, Jacob Frey, a fost huiduit de protestatari după ce a spus că nu susţine solicitarea lor de a nu mai finanţa poliţia din oraş.

Numeroase înregistrări video publicate pe reţelele de socializare arată confruntarea, care a avut loc în timp ce protestatarii se îndreptau spre casa lui Frey unde i-au cerut să iasă, potrivit CNN.

Protestatarii îşi doresc ca, în loc să fie finanţat departamentul de poliţie, o bună parte din bugetul oraşului să fie investit în comunităţi, în special în cele marginalizate.

Doar în Seattle a escaladat situaţia. Potrivit demonstranţilor, protestul era unul paşnic, însă poliţia a intervenit cu gaze lacrimogene.

.@SeattlePD had no business igniting flash bangs because people were pushing up again their bicycle fence. They escalated a peaceful protest. #seattleprotests pic.twitter.com/TvWqYZPvyt — Leah Kennebeck (@leahkennebeck) June 7, 2020

În Atlanta, s-a dansat pe străzi. Melodia „This is America” a lui Childish Gambino a fost una dintre cele care au asigurat fundalul sonor pentru oamenii care se aflau în apropiere de Centennial Olympic Park din centrul oraşului. Mulţimea a scandat, aplaudat, iar o trupă a cântat live pe acoperişul unei parcări.

Protesters singing and dancing "Formation" in protests against police brutality, in Atlanta. ✊🏿#BlackLivesMatter pic.twitter.com/2ZGl71ngfx — Beyoncé Charts (@ChartBeyonceNet) June 6, 2020

În Los Angeles, interdicţia de circulaţie a fost ridicată, la fel ca în Washington DC, iar protestele s-au menţinut paşnice. Cel puţin 1.000 de persoane din diverse comunităţi se aflau înainte de miezul nopţii în centrul oraşului.

Sâmbătă a fost anunţat că peste 43.300 de membri ai Gărzii Naţionale au fost mobilizaţi în Statele Unite pentru a răspunde protestelor anunţate.

George Floyd, în vârstă de 46 de ani, a fost oprit de poliţişti pe 25 mai şi interogat pentru că ar fi cumpărat ţigări cu bani falşi. O înregistrare video arată cum el a fost arestat şi, mai mult de opt minute, unul dintre ofiţeri a stat cu genunchiul pe gâtul lui, în timp ce Floyd repeta cu nu poate respira. Autopsia a arătat că el a murit din cauza asfixierii.

Incidentul a stârnit un val de proteste în multe oraşe din SUA, iar manifestaţii de solidaritate au avut loc şi în ţări din Europa, dar şi în Australia şi Japonia. Majoritatea demonstraţiilor din Statele Unite au fost paşnice, dar în unele dintre marile oraşe ele au devenit violente.

Sub presiunea străzii, cei patru poliţişti au fost puşi sub acuzare de omor şi complicitate la omor.

sursa: news.ro