În sfârșit se știe cum vor arăta „sub capotă” platformele next-gen, PS5 și Xbox Series X. Dar cum se traduc oare toate aceste detalii tehnice? Este vreuna dintre console mai bună decât cealaltă? La prima vedere Microsoft vine cu o putere de procesare mai mare, dar Sony va replica cu o viteză superioară care va transforma încărcarea unui joc „la fel de rapid ca vizionarea unui film pe Netflix”.

Fiecare dintre console are avantaje și dezavantaje și departajarea va fi făcută, ca de obicei, de calitatea jocurilor care le vor însoți. Aici, la prima vedere, Sony are avantajul pentru că se bazează pe francize de mare succes precum God Of War, Uncharted sau Spider Man, titluri care au, aproape sigur, diverse sequels „pe țeavă”. Dar și Microsoft pregătește câteva surprize, așa că lupta este mai „cruntă” ca niciodată și câștigători vom fi doar noi, gamerii.

cosmin Aioni

Totuși, pentru cei care nu știu ce să aleagă, Cosmin Aioniță, editor Go4games, vine cu niște recomandări și lămuriri, într-o discuție cu băieții de la Systemshutdown , exclusiv, pentru stirilekanald.