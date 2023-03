Psihoterapeutul Oana Nicolau a dezvăluit secretul unei relații solide și de lungă durată. Ea și soțul ei sunt împreună de peste 3 decenii: „Suntem împreună de la 14 ani”

In articol:

Oana Nicolau trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soțul ei de mai bine de 30 de ani. Cei doi sunt împreună din adolescență și au trecut prin multe încercări de-a lungul timpului. Deși mulți caută rețeta unei relații perfecte, în realitate nu există așa ceva. Totul constă în înțelegere, acceptare și redescoperirea partenerului, virtuții ce se întâlnesc tot mai rar în zilele de astăzi.

Oana Nicolau a ales meseria de psihoterapeut cu scopul de a ajuta cât mai multe cupluri să treacă peste momentele de impas și să își regăsească iubirea. Mai mult decât atât, specialistul în terapie recunoaște că și experiențele de viață, pe lângă anii de studiu, au ajutat-o foarte mult.

„ Dimpotrivă, mă susține (soțul ei – n. red.). Formăm un cuplu de 30 de ani. Suntem împreună de la 14 ani. Nu întâmplător am ales această meserie, nu întâmplător am mers în direcția relațiilor de cuplu. Pentru că toată experiența mea de viață, de relație, m-a învățat foarte multe, pe lângă partea teoretică pe care am învățat-o în școli. Cred că experiența personală este ce care mă ajută foarte mult să dau către ceilalți și să-i ajut la rândul meu pe ceilalți”, a mărturisit Oana Nicolau în cadrul emisiunii Ego Life.

Rețeta unei relații fericite și de lungă durată

Deși oamenii tind să creadă că relațiile urmează aceeași rețetă pentru a atinge succesul, realitatea este cu totul și cu totul diferită. Cu toate acestea, sunt unele aspecte care pot contribui la o relație cât mai armonioasă și care să funcționeze bine. Specialistul în terapia de cuplu spune că partenerii ar trebui să cultive mai multă curiozitate unul față de celălalt, punând accent pe evoluția lor ca întreg.

„ Nu există rețete, deși foarte mulți oameni le caută. Este despre a te cunoaște tu pe tine, a căuta și a fi curios să-ți cunoști partenerul și de a fi curios să descoperi cum poate să fie acea relație în care amândoi să vă simțiți împliniți. Despre asta este vorba, despre a avea disponibilitate, a acorda timp și de a fi din nou curios. Curiozitatea este esențială în orice relație.

Eu mă refer la curiozitatea de a-ți descoperi și redescoperi permanent partenerul de cuplu. La începutul relației noi ne cunoaștem și suntem curioși să descoperim cine suntem”, a mai spus psihoterapeutul.

Oana Nicolau și soțul ei, împreună de peste 30 de ani [Sursa foto: Instagram]