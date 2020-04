Puiul de tara, singurul care isi pastreaza savoarea. Care e secretul

In articol:

Puiul de tara ramane singurul cu gust adevarat intr-o perioada in care nimic nu mai pare sa fie natural. Avem prea multe produse procesate, prea multi conservanti de care poate nici nu stim, prea multe produse care nu mai ating de mult timp standardele de calitate dorite. Ca sa obtii un gust autentic, ca la tara, ai nevoie de ingrediente de calitate, sanatoase, venite dintr-o agricultura bio, sustenabila. In orice fel de mancare carnea are un rol important.

Ce trebuie sa stii despre puiul de tara

Daca ai carne de calitate ai si gustul de la tara si stii ca mancanci ceva sanatos si satios. Carnea de pui este adesea folosita in toate preparatele traditionale, este usoara, nu are grasime multa, este foarte gustoasa si usor de pregatit. Puii din care provine carnea utilizata la gatit trebuie sa fie crescuti in aer liber, cu cereale de calitate si fara alte adaosuri care le-ar putea scadea din calitatile nutritive.

Daca luam un pui din supermarket si il comparam la gust, dupa gatire, cu unul din fermele proprii ale brandului La Provincia, de exemplu, vom vedea o diferenta uriasa de gust, textura, de aspect extern.

De ce? Pentru ca totii puii sunt crescuti in ferma proprie, traditia de peste 40 de ani isi spune cuvantul, firma are doar pui de casa, cu o carne frageda si deosebit de gustoasa. Toate furajele date puilor au proteine vegetale, vitamine, minerale, cresterea e uniforma si naturala, nu e fortata.

Pasarile primesc si vitamina D3, intreg procesul de productie este controlat intern, se folosesc doar nutreturi romanesti de cea mai buna calitate pentru o carne cu gust autentic de fiecare data. Agricultura proprie responsabila intalnita la brandul La Provincia este garantul unui gust ca la bunica, iar verificarea carnii dupa sacrificarea puilor este stricta si se realizeaza in laboratoare proprii.

Se folosesc doar ingrasaminte naturale pentru puiul de tara

Cerealele sunt cultivate pe campuri unde niciun fertilizator chimic nu atinge solul, se folosesc doar ingrasaminte naturale si cele mai simple metode de pastrare a integritatii plantelor pana la culegerea roadelor date de acestea.

In acest fel avem carne de pui care fierbe repede, este foarte buna la gust, merge utilizata in orice fel de preparat, nu necesita tratament termic intensiv, se face imediat mancarea. Bucatari amatori sau profesionisti, cu totii vor fi multumiti de calitatile carnii de pui de casa si o vor folosi de fiecare data cand vor sa isi impresioneze, prietenii, clientii, rudele, incusiv facand Pui Shanghai.

Pe langa toate aceste avantajele ale puilor de casa mai putem aminti si numarul mare de variante in care poate fi folosita carnea frageda, orice proces de gatire va avea un rezultat excelent de fiecare data, fara prea mare efort. Carnea de pui venita din agricultura bio va fi cautata mereu si ceruta, astfel ca producatorii vor incerca de fiecare data sa vina cu produse de calitate superioara pentru a satisface cerintele clientilor.