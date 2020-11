Punctele cheie în îngrijirea florilor Kalanchoe. Cum se plantează acestea

Kalanchoe

Planta Kalanchoe este una dintre cele mai populare plante ale sezonului, florile sale fiind foarte colorate. Floarea este cunoscută sub numele de „ Kalancho”, în limba turcă.

Iată toate sfaturile despre îngrijirea plantei Kalanchoe

In articol:

Planta Kalanchoe este una dintre cele mai frumoase, având florile portocalii, roz, albe și galbene. Este o plantă perenă, ce crește sub formă de tufă. Are frunzele suculente, lucioase, ce rămân verzi tot timpul anului. Dispunerea frunzelor este opusă. Florile sunt alcătuite din patru sau mai multe petale. Bobocii nu se deschid în același timp, de aceea are o perioadă de înflorire prelungită. Deși întreținerea sa este foarte ușoară, există câteva puncte cheie care ar trebui luate în considerare.

Kalanchoe

Îi plac mediile luminoase și aerisite. Trebuie să alegi, cu siguranță, o cameră cu aerisire regulată. De asemenea, ar trebui să o pui departe de sursele de încălzire (cum ar fi caloriferul, aragazul). Kalanchoe înflorește din toamnă până în primăvară, iar vara ia o pauză de la înflorire. Este o plantă căreia nu-i place căldura. Udarea și tăierea regulată a florilor uscate sunt foarte importante pentru dezvoltarea sănătoasă a plantei. Dacă o puneți în medii foarte reci și foarte calde, este posibil să se usuce.

Este o plantă cu imunitate scăzută. Prin urmare, este predispusă la boli precum păduchii măcinați în scurt timp. Dacă planta dumneavoastră se îmbolnăvește, aceasta trebuie scoasă din ghiveci și solul vechi din rădăcinile sale trebuie curățat. Locurile vizibile trebuie curățate, iar planta trebuie spălată cu apă și cu săpun, cu ajutorul unui pulverizator. Ar trebui să fie plantată cu sol nou într-un vas nou, iar puțină scorțișoară pudră ar trebui să fie presărată deasupra pământului din ghiveci.

Kalanchoe

Plantarea și creșterea ei

Este foarte simplu ca planta să se înmulțească. Este suficient să rupeți orice ramură și să o plantați înapoi în pământ. Adevărata problemă a plantei este cauzată de creaturile albe din sol. Scoateți planta din pământ, scuturați-o bine și spălați rădăcinile, lăsându-le să se usuce. Asigurați-vă că nu există alți dăunători pe plantă. Replantați floarea cu pământ și oală diferite.

Pe de altă parte, dacă pământul plantei Kalanchoe este mucegăit, înseamnă că este din cauză că ai pus prea multă apă sau că pământul plantei se află într-o zonă, care nu este expusă la lumina soarelui. Dacă floarea se află într-un pământ prea umed, solul trebuie schimbat înainte ca rădăcinile să putrezească.

SURSA: evimdergisi.com.tr