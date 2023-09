„Pur și simplu te blochezi” Oboseala l-a ajuns deja pe Radu Bănică?! Cu ce probleme se confruntă tânărul, la puțin timp după ce și-a început cariera artistică

In articol:

Radu Ștefan Bănică a terminat studiile la Facultatea de Actorie și s-a lansat recent și în muzică, bucurându-se deja de succes în cariera lui artistică. Însă, pentru a-și putea îndeplini visurile, fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr. muncește pe brânci, iar oboseala a început să își spună cuvântul.

Recent, Radu Ștefan Bănică a vorbit, cât se poate de sincer, despre eforturile pe care le face pentru a avea un parcurs înfloritor în ceea ce privește cariera sa profesională. Ei bine, fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr. a mărturisit că, deși are doar 21 de ani și abia s-a lansat în lumea artistică, munca depusă a început să lase urme asupra sănătății sale. Radu Bănică a dezvăluit că, uneori, are momente în care clachează și simte că nu mai poate continua, însă reușește mereu să se repună pe picioare, căci își iubește meseria, iar faptul că este atât de tânăr îl ajută să se refacă rapid.

„Munca îmi place. Am zis că dacă îmi aleg ceva să fac toată viața, să nu se simtă că e muncă. E obositor, dar e altfel de oboseală. Am avut momente (n.r. a cedat), dar am noroc că sunt tânăr și îmi revin. Dar sunt momente. E ceva trecător, pur și simplu te blochezi”, a declarat Radu Bănică în cadrul unei emisiuni televizate.

Radu Bănică se confruntă cu probleme din cauza oboselii [Sursa foto: Instagram]

Cât de mult se implică Ștefan Bănică Jr. în cariera fiului său?

Deși tatăl lui este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi din țară, Radu Bănică a dezvăluit că nu își dorește să profite de acest lucru. Mai mult, tânărul a povestit că Ștefan Bănică Jr. stă departe de proiectele sale profesionale și că singurul ajutor pe care acesta i-l oferă este cel moral, fără a încerca vreodată își folosească numele pentru a-l face pe Radu mai cunoscut în industria muzicală.

„Nu se implică deloc pe partea profesională, el e să zicem suport moral, la fel și mama, dar pe partea profesională nu se implică nimeni. Dacă prind acel eveniment, l-am prins pentru că l-am prins eu, dacă nu-l prind, nu l-am prins pentru că nu l-am prins. Nu o să vină să zică: îl băgăm pe fi-miu sau ceva! Nu a făcut niciodată chestia asta și sincer nici nu-mi doresc”, a mărturisit Radu Bănică pentru Playtech.ro.