Puști de bani gata, dar locuiește în chirie! Antonio Pican își arată fața pe care nu a văzut-o nimeni vreodată: "Sunt de modă veche"

Antonio Pican este un tânăr artist foarte iubit de public, în special de adolescenți. Acesta este cunoscut și drept fostul lui Bibi, o altă cântăreață care face furori în țara noastră. Cei doi au apucat-o pe drumuri separate, însă lumea continuă să vorbească despre ei.

Antonio Pican locuiește într-o chirie ieftină

Antonio Pican a luat prin surprindere pe toată lumea cu dezvăluirea pe care a făcut-o. La cum e îmbrăcat te-ai fi așteptat să locuiască într-un apartament de fițe sau un penthouse, dar tânărul stă într-o chirie ieftină din capitală. Invitat la emisiunea Duet, moderată de Alexandra Ungureanu și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, Antonio a povestit totul despre locuința sa. Iată ce planuri și-a făcut artistul cu banii pe care îi câștigă din concerte.

"Stau la bloc. Am ales să stau într-o chirie cât mai ieftină posibil, pentru că vreau să fac lucruri interesante cu banii. Banii nu sunt de aruncat pe lucrurile astea. Nu sunt adeptul lizingului, chiriei, împrumutului. Efectiv nu pot. Eu sunt de modă veche. Până nu am casa mea, o mașină trecută pe numele meu, să am lucrurile astea de bază, eu nu mă pot arunca nici într-un business. De aceea mă bucur că sunt atât de tânără și m-a ajutat Dumnezeu atât de mult, că pot să fac lucrurile astea de pe acum. Sper eu ca până la 30 de ani să îmi dea Dumnezeu milioane.", a declarat Antonio Pican.

Antonio, despre Bibi: "Maturitatea și-a spus cuvântul"

Deși relația cu Bibi s-a terminat, Antonio este întrebat în continuare despre aceasta, pentru că au rămas anumite detalii nedezvăluite. Cântărețul a precizat ce au stabilit de când s-au despărțit și cum vede cele întâmplate între ei.

"În mare parte pe online, în televiziune am spus tot ce am avut de spus, să intru în detalii mai mult decât am făcut-o, nu aș putea vreodată, pentru că ne-am promis respect unul celuilalt și așa e frumos să rămână în viață. Indiferent de ce vârste avem, cred că maturitatea și-a spus cuvântul la amândoi.", a mărturisit Antonio Pican, la Duet.

