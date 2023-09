„Putea fi fatală” Irisha s-a accidentat grav la cap. Cântăreața a suferit o lovitură puternică, chiar în locuința sa. Ce i-au spus medicii, după ce a ajuns de urgență la spital

In articol:

Irisha a trecut prin clipe de coșmar în urmă cu foarte puțin timp. Cântăreața a căzut în propria locuință și s-a izbit cu capul de un scaun ascuțit din bucătărie.

Inițial, a crezut că este o simplă căzătură, însă ce a descoperit ulterior este de-a dreptul cutremurător. Imediat medicii au ajuns la casa artistei și au dus-o de urgență la spital. Iată mărturisirile triste făcute chiar de vedetă, pe rețelele de socializare!

Irisha a ajuns de urgență la spital

Cunoscuta artistă a trecut prin cele mai cumplite clipe, după ce s-a împiedicat și a căzut. Totul s-a întâmplat în locuința sa, când voia să meargă la bucătărie.

Într-o fracțiune de secundă, vedeta a căzut și s-a lovit grav la cap, de marginea unui scaun ascuțit. Inițial, a crezut că este ceva superficial, însă când a dus mâna la rană și-a dat seama că este mult mai grav, fiind plină de sânge.

Se pare că situația a speriat-o foarte tare pe cântăreață, iar în acel moment a făcut și un atac de panică. Din fericire, ea s-a controlat rapid și a reușit să sune la numărul de urgență. Imediat au ajuns medicii, care au dus-o direct la spital, unde i s-au făcut investigații.

În urma celor întâmplate, vedeta va trebui să ia tratament mai multe luni de zile. Pe contul ei oficial de Instagram, aceasta a făcut și primele mărturisiri. Așa cum spune chiar ea, lovitura putea să-i fie fatală.

„-Ați fost foarte norocoasă”- zise domnul doctor! Așa simt și eu. În urmă cu câteva zile credeam că sunt invincibilă și atotputernică, când Dumnezeu, viața, universul mi-a dat o lecție uriașă. Ridicându-mă de pe canapea și pornind spre bucătărie, m-am împiedicat de covor și am căzut cu capul de marginea unui scaun din lemn dur și destul de ascuțit, în zona creierului mic.

Am zis că e doar o lovitură și o să fie bine. Verificând rana mi-am dat seama că mâna îmi e plină de sânge. În acel moment am realizat că este mult mai grav. Nu știam cum arată un atac de panică, până în acel moment, până l-am trăit pe propria piele, din păcate. Am chemat SMURD-ul și de acolo au început investigațiile, CT, RMN și nenumărate vizite la doctor, având dureri mari și capul amorțit până în prezent.

Am reușit într-un final să localizăm problema care vine la pachet cu un tratament de câteva luni și cu multe restricții, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat a doua șansă. Vorba domnului doctor: „-5 cm mai la dreapta, te loveai de colțul scaunului și putea fi o lovitură fatală”. Plâng și râd în același timp”, a mărturisit Irisha, pe contul ei oficial de Instagram.

Ce le-a transmis artista fanilor, la scurt timp: „Am realizat că viața este o călătorie scurtă”

În urma situației fără precedent cu care s-a confruntat, vedeta a primit foarte multă susținere de la fanii ei. Cu această ocazie, ea a ținut să le transmită mulțumiri și gânduri bune. Totodată, aceasta a mai menționat că a realizat lucruri importante despre viață, precum faptul că se poate sfârși oricând.

„Valul de iubire, empatie și bunătate care vine de la voi de când v-ați dat seama că ceva nu este în regulă, m-a emoționat de-a dreptul și nu-mi ajung cuvinte să vă mulțumesc.

Mă înclin în fața voastră și mă rog ca Dumnezeu să vă aibă în grija lui mereu.

Zilele acestea am realizat că viața este o călătorie scurtă și se poate sfârși în orice moment, așa că învățați din lecția pe care am trăit-o eu și fiți fericiți și împliniți pentru tot ce aveți și sunteți. Vă iubesc, mulțumesc și respect enorm- familia mea minunată de pe online”, a mai spus cântăreața, în mediul online.

