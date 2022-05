"Puteam să mor! Mă recuperez mai greu din cauza diabetului" Bogdan Mocanu, mărturii terifiante după ce a fost tăiat în club! Cântărețul, decis să se facă dreptate| EXCLUSIV

In articol:

Bogdan Mocanu este foarte iubit de public, având o comunitate mare de fani. Acesta a devenit celebru în urma participării în cadrul show-ului matrimonial fenomen, difuzat pe Kanal D, pe care l-a și câștigat.

Bogdan Mocanu, motivul pentru care a fost tăiat cu maceta

Fiind persoană publică, Bogdan Mocanu se află constant în atenția fetelor, chiar și după ce a declarat că are iubită.

Bogdan Mocanu a fost implicat într-un incident de proporții, acum două seri, într-un club de pe litoral. Potrivit primelor informații, fostul concurent de la "Puterea Dragostei" a fost atacat cu arme albe, ajungând la spital, cu o rană serioasă la braț. Contactat de WOWbiz, Bogdan Mocanu a spus motivul real pentru care a ajuns în această situație și cine este cel care a atentat la viața lui.

"Cel care m-a provocat inițial, nu știu dacă era gelos, pentru că și eu sunt un om gelos și nu am astfel de reacții, cred că are mai multe probleme, invidie, frustrare, nu știu care a fost cauza. Nu-i cunosc pe niciunul de la masă, o cunoșteam doar pe iubita lui, m-am dus respectuos, am salutat-o și când voiam să plec, probabil s-a simțit amenințat că eu eram de două ori cât el și nu știu, așa reacționează oamenii. Nu l-am mai întâlnit niciodată, mai era cu mine tot clubul, am făcut poze cu toată lumea, sunt prieten cu toată lumea, nu m-am așteptat nicio secundă la așa ceva, iar în momentul când ei au scos macetele la mine, s-a făcut liber în jurul meu, am rămas singur acolo, dar am realizat târziu că am fost tăiat și eu eram pregătit să ripostez, abia după când m-am uitat la mână am zis că e mai bine să mă retrag. De obicei, în clubul respectiv merg cu toată încrederea, pentru că paza era super bine organizată acolo, nu au fost astfel de evenimente niciodată.", a declarat Bogdan Mocanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Bogdan Mocanu, hotărât să acționeze pe cale legală: "Mă vindec mai greu din cauza diabetului"

În urma celor întâmplate, Bogdan Mocanu este mai hotărât ca niciodată să facă dreptate. Tânărul este revoltat pentru faptul că cineva a încercat să îl rănească, putând chiar să îi ia viața. Bogdan Mocanu ne-a explicat ce urmează să facă în privința atacatorului, dar și cum evoluează recuperarea rănilor.

"În seara respectivă a organizat altcineva petrecerea și au fost alți băieți la intrare, care oricu sunt niște incompetenți. Nu știu cât de bine s-a controlat, dar asta va decide poliția. S-a întâmplat totul foarte foarte repede, imediat cum conflictul a luat amploare, lumea ne-a despărțit, ne-a separat de acolo. Tripcesul meu e tăiat și fascia și mușchiul. Din câte am văzut, sunt fericit și norocos că nu mi-a atins artera de pe mâna stângă, pentru că chiar și așa, cu tot cu apărarea mea, tot puteam să mor și dacă îmi tăia artera. Pot să mișc brațul acum, e ok, m-au cusut bine. Aștept să mă recuperez, dar e mai complicat cu diabetul, pentru că mă vindec de trei ori mai greu decât un om normal și o să mă chinui un pic. Am făcut plângere, am făcut toate demersurile necesare, am fost la medicina legală, vreau să rezolv chestia asta cât mai repede și cât mai eficient posibil. Dacă ar fi fost o altercație simplă, un conflict violent sau ceva de genul, poate mai mergea cu o împăcare, prin căile noastre, dar atâta timp cât a atentat la viața mea, vreau să răspundă pe măsură.", a mărturisit Bogdan Mocanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.