„Putem preda ștafeta” Răzvan Simion, pregătit să renunțe la cariera în televiziune?! Ce mărturisire a făcut prezentatorul TV: „Ar fi o ocazie nemaipomenită”

Răzvan Simion nu mai are nevoie de nicio introducere. Și-a făcut debutul pe micile ecrane în urmă cu mulți ani, iar de atunci și până în prezent a reușit să-și clădească o carieră de succes, însă pentru a ajunge până în acest punct al vieții sale a muncit foarte mult.

Împreună cu bunul său prieten și coleg de breaslă, Dani Oțil, au reușit să modereze un matinal adorat și iubit de mulți români, tocmai de aceea au adunat de partea lor o mulțime de fani, care le stau alături la fiecare pas.

Răzvan Simion a vorbit recent despre munca din televiziune, dar și despre momentul în care el și Dani Oțil se vor retrage și vor preda ștafeta.

Răzvan Simion, pregătit să renunțe la lumea televiziunii?!

Răzvan Simion este de departe unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați jurnaliști din țara noastră. Cariera sa a început în radio, însă ulterior a descoperit o altă pasiune, televiziunea. Se pare că a fost dragoste la prima vedere, întrucât a rămas fidel matinalului, iar alături de colegul său, Dani Oțil, au pus bazele unui emisiuni extrem de îndrăgite de către publicul din țara noastră.

În fiecare dimineață, fanii lor sunt cu ochii ațintiți pe micile ecrane, tocmai de aceea zvonurile că matinalul s-ar retrage din televiziune i-a îngrozit pe mulți. Cu toate acestea, Răzvan Simion a lămurit situația, spunând că este vorba doar despre o neînțelegere, iar atunci când vor decide să predea ștafeta, cu siguranță va afla toată lumea. Mai mult decât atât, a adăugat și faptul că în acest moment nici nu ar fi lăsați să facă acest pas.

„Dacă ar fi și în televiziune pensii speciale ca la ceilalți, ar fi o ocazie nemaipomenită! Sau ca în alte Ministere să mă pensionez la 40 de ani, asta s-ar putea! Zisesem altceva atunci, eram într-un interviu cu fiica mea alături și am spus că oricând putem preda ștafeta. Nu a avut nimeni nimic de obiectat, am crezut că se înțelege, dar, de fapt, nu s-a înțeles. Mesajul este că la cifrele acestea nu avem cum să ne retragem! Și dacă am vrea, nu cred că ne-ar lăsa cineva!”, a mărturisit Răzvan Simion pentru ego.ro.

Pe Răzvan Simion și Dani Oțil îi leagă o prietenie strânsă, bazată pe respect și încredere. De 40 de ani sunt alături unul de celălalt necondiționat, au copilărit împreună, pe vremea când doar își imaginau tot ceea ce trăiesc împreună. Peste ani, au reușit să-și vadă, tot împreună, visul împlinit.

