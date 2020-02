Ionuț: Băi Mariana, ești o mincinoasă! De ce mințiți în ultimul hal?!

Ligi: Ar trebui să îți ceri niște scuze, nu să te iei în gură cu el. Deci mi se pare de prost gust ce faci.

Andreea Pirui și Marius de la Puterea Dragostei s-au despărțit

Ligi: Tot menționau în episodul trecut că el a spus ceva ce a supărat-o și au vorbit de chestia aia și au ajuns să se certe mai tare și au decis să se separe, că cică e mai bine pentru amândoi așa.

Mariana: Dar știți că lui Pirui îi place de Cătălin?

Andreea Pirui: Decât să ne facem să suferim sau să facem alte lucruri, mai bine ne despărțim.



Mariana: Să nu crezi că dacă o placi tu pe Ligi, e tot. Nu o să fii tu cu Ligi, că Ligi e... Nu se dă ea așa, înțelegi? Ea îl așteptă pe Jador. Jador vine dupa aia la Cluj, ia îți spune pa-pa.

Cătălin, noul concurent de la Puterea Dragostei, flirt cu Ella

Ella: Ai avut emoții?

Cătălin: Am avut emoții când te-am văzut.

Ella: Hai, mă, lasă-mă! Și eu am avut.

Ella a dansat cu Ionuț, tânărul care spune că-și dorește o relație cu ea. Cătălin i-a privit în tot acest timp.

Ionuț: Ella, să știi că o să te iubesc toată viața.

Ella: Mulțumesc.

Andreea Mantea: Mariana, tu stând așa și așteptându-l pe Jador, ce ai observat tu aici în casă?Philip pe cine dorește, pe Ella sau pe Ligi?

Mariana: Pe Ligi.

Andreea Mantea: Philip, tu pe cine dorești?

Philip: Să o cunosc pe Ligi. Nu am nicio treabă cu Ella și am și zis că nu vreau să stau cu Ella sau să am vreo legătură cu ea.

Andreea Mantea: Marius, de ce ai supărat-o pe Andreea Pirui înainte de emisiune?

Andreea Pirui: De două zile!

Marius: De două zile. Am făcut o glumă deplasată.

Scandal între concurentele de la Puterea Dragostei din cauza premiului pentru favoritul săptămânii

Bianca: Ce vrei, să vă doneze vouă bani? Ce vrei?

Andreea Pirui: Ea vorbește?! A plâns de ciudă când a câștigat Ella, că nu a câștigat Livian. A plâns! Da, ai plâns! Ai murit de ciudă!