Puterea dragostei. Jador, intervenție telefonică în emisiune

Puterea dragostei 1 iunie. Ligi sare în apărarea Daianei: „Aveai pretenția să meargă la mânăstire”

In articol:

Ligi: Nu ai dreptul să ai nicio pretenție de la o femeie pe care tu alegi să o părăsești

Gabi: Nu mă deranja dacă îi dădea like unui băiat pe care nu-l cunoștea

Ligi: Tu aveai pretenția să meargă la mânăstire și tu să stai să te distrezi cu toate gagicile

Puterea dragostei 1 iunie. Jador, atacuri dure la adresa Ellei: „O femeie care...”

Jador: Dacă simțeam ceva mai mult, probabil eram împreună acum. N-a fost să fie. Dacă te credeam atât sinceră cu mine, jur că erai cu mine. Nu te-am simțit nici măcar atât. Știi de ce am făcut treaba asta? Din frustrare că a plecat, jur. Bă, dar n-o mai vreau. O femeie care pleacă de lângă mine n-o mai vreau în viața ei

Ella: Nu-l mai suport. Nu mai vreau să-l văd în fața ochilor. Mi se face greață

Puterea dragostei 1 iunie. Bianca a primit flori de la un alt băiat

Livian: Nu te mai iubesc, nu mă interesează de la cine primești flori. Nu te mai juca să mă duci de la o stare la alta. Susținătorii tăi îți fac manevră. Ei ți-au băgat în cap nebunii despre mine, de stăteai lângă mine, era bine, a doua zi înnebuneai

Bianca: Susținătorii sunt exact ca și părinții

Livian: Pe tine te coordonează oamenii de acasă

Bianca Cu ce, dacă nu răspund?

Livian: Uită-te cu ce!

Puterea dragostei 1 iunie. Bianca, acuzată că a plecat de la hotel în miez de noapte: „Nu ai pus piciorul înapoi”

Andreea Mantea: Bianca, tu unde ți-ai petrecut noapte de miercuri către joi? Înțeleg că până la cinci dimineața nu ai pus piciorul înapoi în hotel

Bianca: Eu? Să se aducă dovadă

Livian: Până la cinci dimineața? Bravo, Bianca

Bianca: O să aduc eu dovadă! Lasă, Livian

Livian: E treaba ta, poți să faci ce vrei

Puterea dragostei 1 iunie. Bianca vorbește cu un alt băiat. Reacția lui Livian

Andreea Mantea: De cât timp îți scrie băiatul ăsta? Noi știm că el există

Bianca: Nu știu, de două săptămâni

Livian: Ea vrea să mă cucerească în ciuda tuturor certurilor și întâmplărilor, dar în același timp se bucură la gesturile altora

Puterea dragostei 1 iunie. Marius susține că există chimie între Livian și Ella

Bianca: Lăsați-mă! Marius, ține-ți gura un pic! Mă disperați! Zic varianta reală

Andreea Mantea: Marius, există chimie între Livian și Ella?

Marius: Da

Bianca: Dacă ești mai în vârstă, tu crezi că le știi pe toate?