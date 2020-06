In articol:

Promo Puterea dragostei 10 iunie. Au fost difuzate imagini in exclusivitate din editia de maine a emisiunii Puterea dragostei.

Ella continua razboiul cu Daiana si Gabi. Bruneta sustine ca nu a facut decat sa se apere atunci cand a fost atacata cu o vaza de catre Daiana. Gabi ii reproseaza ca si ea, la randul ei, a provocat. Daiana ii reproseaza ca a intervenit in relatia ei cu Gabriel.

Schimb de replici intre Ella, Daiana si Gabi. Scandal intre concurenti la Puterea dragostei.

Puterea dragostei 10 iunie. Scandal intre Ella, Daiana si Gabi la Puterea dragostei: "Tu aperi o..."

Ella: Da' taci acolo, gata!

Gabi: Da' de ce sa tac, ma? Tu n-ai dat?

Ella: Ia-i apararea si lasa-ma in pace!

Gabi: Ma, dar iar ma enervezi! Tu n-ai dat?

Ella: Nu am dat, frate! Am luat! Normal... Autoaparare. Am luat cand am vazut ca imi da cu vaze. Daca tu aperi o femeie ca ea...Pacat!

Gabi: Eu cand am iesit dupa ea, am spus: Poti sa faci orice, numai sa nu mai ajungi la violenta!

Pirui intervine si ea in discutia dintre cele doua tabere. Andreea sustine ca nici Ella nu e chiar usa de biserica, are si ea partea ei de vina in scandalul in care se afla.

Andreea Pirui: Si tu i-ai facut joculete lui Gabi, si tu ai...

Ella: Pai da, fata, dar normal...

Daiana: Pai daca nu te bagai in relatia mea, nu avea nimeni nimic cu tine!