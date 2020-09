Alexandru Moroșanu, dezvăluiri emoționante

Puterea dragostei 11 septembrie. Mariana, despre George și Mona: „E mare atracție fizică”

Mariana: Tu acum ce ai încercat să faci, să i-o întorci? Ai 25 de ani și tu îmi spui că ăsta e motiv să te desparți de Mona? Prima dată s-a despărțit ea de tine și acum te desparți tu de ea?

George: Mariana, lasă-mă cu asta

Mariana: Între voi e mare atracție fizică, în rest nu vă mai înțelegeți

George: Mona nu se simte bine cu mine, se vede cu ochiul liber

Puterea dragostei 11 septembrie. Nicos, atac dur la adresa Alexandrei! O acuză că a fost cu doi frați

Nicos: Dacă eram sifon puneam direct citat Viittorul, știi tu, frații ăia...

Alexandra: Pur și simplu nu vreau să-ți dau ție satisfacție. Nu te mai înghit!

Adriana îl place pe Akebono

Puterea dragostei 11 septembrie. Adriana îl place pe Akebono

Cristina Mihaela: Alexandra ți-a reproșat că te cam uiți după sora ei

Adriana: L-am văzut cum o măsura pe Alexandra din cap până în picioare

Alexandra: Primul motiv bine întemeiat pentru care nu spun de ce băiat îmi place din acea casă este că și ei îi place de același băiat.

Mariana: Adriana s-a declarat că îi place de Akebono

Mona și George

Puterea dragostei 11 septembrie. George, dezvăluire șocantă! O place pe Alexandra

Akebono: Îți place de altă fată din casă în afara de Mona?

George: Da, Alexandra

Puterea dragostei 11 septembrie. Alexandru are o poveste de viață tristă! A crescut fără mamă lângă el

Cristina Mihaela: Spuneai că tu niciodată nu ai avut o mamă

Alexandru: Mama mea adevărată nu a fost lângă mine niciodată. A decis că e mai corect să nu stea lângă mine. Nu știu ce a fost în capul ei. Nu există scuză și n-o să-i iert niciodată asta. E mama mea, nu o condamn, dar n-o s-o iert niciodată în viața asta.

Cristina Mihaela: Alexandru, nu îți e niciodată dor de dânsa?

Alexandru: Nu, niciodată! Nu vreau s-o văd, nu o suport.