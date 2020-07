In articol:

Emisiunea Puterea Dragostei din data de 13 iulie vine cu detalii șocante, din mai multe certuri.

Vom lua parte la schimburi de replici acide.

Berna: în ziua de luni, chiar după ce ne-am certat, eu am ieșit afară și am plâns. Marți, la fel, am plâns. Și a treia oara când am plâns, a venit Philip la mine și mi-a zis clar: Nu mai plănge pentru că ea nu are sufeltul ca al tău!

Philip: Când vorbesc ceva, vorbesc despre ceva ce am văzut.

Bianca: Ok atunci o sa-mi dau și eu cu părerea. Tu ești un om foarte rău.