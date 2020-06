Andreea Pirui continuă atacurile dure la adresa Biancăi

Puterea dragostei 14 iunie. Daiana și-a cerut scuze pentru comportamentul ei din emisiune: „Să mă pun în genunchi în fața ei?”

Andreea Mantea: Certurile decât ce știai tu sau ce ai auzit?

Daiana: Nu ne-am oprit îndeajuns și d-aia s-a terminat această relație. Îmi cer scuze că am făcut asta

Andreea Mantea: Cui? Telespectatorilor?

Pirui: Hai s-o răstignim!

Daiana: Trebuie să mă duc s-o iau în brațe, să mă pun în genunchi în fața ei?

Puterea dragostei 14 iunie. Andreea Pirui, despre relația Biancăi cu Livian: „L-ai făcut de rușine în România”

Pirui: Pe el l-ai făcut de rușine în România

Livian: Nu m-a făcut deloc

Bianca: Nu ne pasă! Hai să continuăm

Pirui: Da, sigur

Puterea dragostei 14 iunie. Andreea Pirui, pusă la punct de propriul iubit: „Pui nervii tăi înainte de orice”

Marius: Atunci când omul s-a lovit și-și dă seama că a greșit, nu-i mai da tu în cap de 15 ori, că a înțeles

Livian: Ai pus starea înainte de sentimentul

Pirui: Lasă să decidă el dacă crede asta și să nu mai fie cu mine

Marius: Băi, Andreea, ai 32 de ani! Ce ai, mă, fată?

Pirui: De ce vorbește el în locul tău?

Marius: Vrei să-i dau eu cu scaunul în cap că își spune o părere? Pui nervii tăi înainte de orice, de relație, de orice. Nervii tăi sunt cei mai importanți

Puterea dragostei 14 iunie. Gabi, nemulțumit de comportamentul Daianei: „Îți arăți fața din trecut!”

Gabi: Te-ai despărțit de mine și dup-aia îți arăți fața ta din trecut. Ce înseamnă asta?

Daiana: Ce față? Dacă am nervi...și tu la nervi înjuri

Gabi: Eu când am zis faza cu cheia ai sărit aici în sus

Ella: Nu, tu ai spus înainte varianta corectă

Gabi: Lasă-mă să vorbesc!