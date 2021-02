Puterea Dragostei 17 februarie. Nicos și Codruț sar la bătaie după ce-și aruncă cuvinte grele: ”E bun numai să îmbârlige”

Nicos și Codruț au sărit la bătaie!

In articol:

Băieții au intervenit imediat pentru a nu lăsa conflictul să degenereze.

Se pare, însă, că după ce și-au aruncat cuvinte grele, Nicos și Codruț au sărit la bătaie.

Nicos către Codruț: Îți mai bați și joc de femeia aia, i-ai zis că e cea mai nasoală. Ai scuipat, acum lingi unde ai scuipat. Tu ți-o cauți cu mine pe holuri.

Nicos: Ești un om de unică folosință, care nu e bun de nimic. E bun numai să îmbârlige, să facă prostii…

Alexandra: Îmi pare rău, am discutat despre niște lucruri care s-au întâmplat aici.

Meda: Te doare adevărul?

În urma conflictului, Meda se enervează, îi aruncă replici dure Alexandrei și alege să părăsească casa fetelor.

Nicos: Gata, mă duc acasă cu iubita mea.

Puterea Dragostei 17 februarie[Sursa foto: Captură KANAL D]

Andrada, prinsă la mijloc

Andrada: Tu degeaba vii aici și spui că ai înregistrări, că ai poze,că ai una alta, dacă nu le aduci.

Cazi: Mă dar am adus eu ceva?

Andrada: Atunci ce sens are să vii să spui că am aia, am aia, dacă nu aduci nimic?

Mariana izbucnește în lacrimi

Fetele sar în ajutorul ei: Vorbește că o să fie mai rău dacă nu vorbești.

Mariana: Nu am ce să vorbesc.

Mădălina: Eu nu pot să las tot timpul de la mine. Atâta timp cât eu nu am greșit, nu am făcut nimic și ea nu vorbește cu mine, e fix problema ei. Nu mai este problema mea aici.

O nouă tânără intră în casa Puterea Dragostei

Seya este noua concurentă din casa Puterea Dragostei. Bruneta alege să danseze cu Cazi.

Puterea Dragostei 17 februarie[Sursa foto: Captură KANAL D]