În ediția de mâine, 17 octombrie, de la Puterea Dragostei, vor exista mai multe discuții aprinse între concurenți. George continuă scandalul cu Marinescu, iar Mădălina are câteva ceva de spus despre situația actuală. În ciuda tensiunilor dintre aceștia, se pare că băieții se vor distra de minune. George și Cristian îl vor machia pe Marinescu, spre amuzamentul fetelor.

Puterea Dragostei 17 octombrie. Replici acide între Mariana și Marinescu

Mariana: Cine ești tu să ne judeci pe noi toți? Tu ești unu! Tu nu vezi că doar tu ai părerea asta?

Marinescu: Te întrebi și eu, cine ești tu să mă judeci?

Puterea Dragostei 17 octombrie. George continuă scandalul cu Marinescu

George: Mi se pare că tu chiar nu ții cont de ceea ce ți-am zis eu.

Marinescu: Așa... Dar ce am zis?!

George: Atât de mine, cât și de Mădălina. Nu te potolești. Tu ești un bărbat care știi să vorbești cu femeile

Mădălina: Las-o baltă, Marinescu. Eu sunt vipera casei.

George: Mădălina, te-aș ruga frumos să nu îi mai dai tu atenție. În afara emisiunii este miel, nu comentează nimic, își vede de treaba lui, încearcă să se dea pe lângă noi cu câte o glumă, cu câte o caterincă, să râdă și el cu noi. Asta este Marinescu afară!

Puterea Dragostei 17 octombrie. George se bagă între Ayan și Alexandra

Ayan: Am vorbit cu ea, nu cu tine, pentru că nu am venit în emisiunea asta pentru tine, am venit pentru ea!

Alexandra: Nu ți se pare că ai devenit prea interesat de legătura mea cu Ayan?!

George: Așa fac când mă plictisesc.

Alexandra: Așa faci tu când te plictisești?! Eu cred că este altceva la mijloc, dar timpul va decide.

De asemenea, se pare că băieții se vor distra de minune pe seama lui Marinescu. Cristian și George îl vor machia pe concurent, iar spre amuzamentul fetelor, Marinescu va fi dat cu ruj și fard.