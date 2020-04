Cătălin vrea să o cunoască pe Bianca: „Îmi atragi atenția”

In articol:

Puterea Dragostei 18 aprilie. Andy, avertisment pentru Andreea Pirui: „Când o să mă placi tu...”

Andy: Când o să mă placi tu, atunci n-o să mai ies din casă

Pirui: Corect, n-o să mai ieși din casă pentru că o să fii foarte îndrăgostit. Eu am putere în casa asta și n-o să mai ieși.

Puterea dragostei 18 aprilie. Cătălin vrea să o cunoască pe Bianca. Cum a reacționat Livian

Cătălin: Ți-am spus și săptămâna trecută că arăți foarte bine și aș vrea să te cunosc. Ai început să-mi atragi atenția mai mult decât o făceai la început

Bianca: Inima mea este ocupată acolo pe canapea, din păcate

Cătălin: Dar e cu chirie, că nu înțeleg. E pentru totdeauna?

Bianca: Nu, este cumpărată

Livian: Pe unde trec eu, rămâne mult timp

Puterea dragostei 18 aprilie. Tensiuni între Cătălin și Andreea Pirui

Ligi: N-am nicio problemă cu cine face chestia asta, mi se pare că nu ne respectă pe noi ceilalți, atât fete, cât și băieți, care încă ne aflăm în această casă

Cătălin: Ba nu, vă face un favor. Voi, cei buni, vă punețiîn valoare, ei nu

Pirui: Ciobanule, ești ca un cioban.

Cătălin: I-auzi, ești mahala!

Pirui: Nu te vrea nimeni!

Puterea dragostei 18 aprilie. Berna și Bianca, din nou în conflict: „De ce nu plecați acasă?”

Bianca: Berna, voi de ce nu plecați acasă dacă nu vă place în emisiune?

Berna: Pleacă tu acasă cu Livian, nu să plec eu

Bianca: Vorbesc de cuplul vostru

Berna: Lasă-mă în pace! Nu mă interesează ce zici tu

Puterea dragostei 18 aprilie. Rivalitățile dintre concurenți ies la suprafață

Ligi: Am încercat să lăsăm răutatea la o parte. Dacă stăm bine să analizăm, din partea cealaltă a fost o dedicație fake. Cei ce suferă să arate că nu sunt fake, ei sunt cei mai fake

Cătălin: Doamna Andreea, aici e Puterea dragostei sau Puterea din mahala? Nu înțeleg

Pirui: Amândouă

Cătălin: Încurajăm mahalaua, cearta. N-am știut unde vin, că altfel nu veneam

Pirui: Sparge ușa!

Puterea dragostei 18 aprilie. Cine sunt favoriții săptămânii?

Andreea Mantea: Ești foarte supărată. Să fie Ligi motivul acestei intrigi?

Pirui: Doamne ferește! Pentru el da

Andreea Mantea: Sau premiul acela? Favoritul?

Pirui: El e ofticat, eu n-am de ce.

Andreea Mantea: Haide să vedem cele mai votate trei fete din această săptămână. Haideți să aflăm cei mai votați trei băieți.