Puterea dragostei 2 iulie. Conflict între Codruț și Victor, noul concurent: „Are urechi de elefant...”

Victor și Codruț de la Puterea dragostei [Sursa foto: Captură KANAL D] 20:10, iul 1, 2021 Autor: Clara Ionescu

Replici dure între Adelina și Radu, după ce concurentul i-a atras atenția brunetei că ar fi fost singurul care a fost lângă ea în cele mai grele momente.

Adelina este de altă părere și i-a dat replica lui Radu.

Radu: Omul care a fost lângă tine când ai plâns, adică eu!

Adelina: Cine a fost omul care a sărit primul să mă înjure? Tot tu!

Adelina, Radu și Codruț de la Puterea dragostei [Sursa foto: Captură KANAL D]

Andrei Luca și Aya s-au împăcat?!

După ce s-au certat și au anunțat că se despart, Andrei Luca și Aya s-au întâlnit în camera roșie și au decis care este viitorul lor în emisiune. Cei doi urmează să anunțe dacă vor rămâne în casa Puterea dragostei drept cuplu sau vor continua separat.

Andrei Luca: Cum rămâne? Ce facem în continuare?

Aya: Rămânem.

Andrei Luca: Rămânem împreună sau rămânem separat?

Andrei Luca și Aya de la Puterea dragostei, în camera roșie [Sursa foto: Captură KANAL D]

Cristian Marinescu și Adelina pregătesc o strategie împreună?

Codruț: Se comportă de parcă ar avea cuplu și cearta cu Marinescu, îi e dor de Marinescu...

Alexandra: Cred în relația Amira și Marinescu din toată inima.

Aira, către Alex Stoica: Tu ai zis că o vrei pe Maria.

De ce nu recunoști?

Victor și Codruț [Sursa foto: Captură KANAL D]

Conflict între Codruț și noul concurent de la Puterea dragostei! Ce părere are Victor despre iubitul Alexandrei

Cristina Mihaela: Mi s-a părt mie sau tu ai afirmat că ești mult mai frumos și mai arătos decât Codruț?

Victor: Da, am afirmat lucrul ăsta deoarece el este un băiat foarte slab, n-are nicio freză, n-are niciun păr, nu are nimic, are urechi de elefant...

Codruț: Cine ți-a confirmat ție că ești un bărbat frumos?Victor: Cine mi-a confrimat mie? Mie nu trebuie să îmi confirme nimeni. Eu sunt model!Victor, către Radu: Eu sunt haios, frate, când râd. Urât ești tu când râzi, poate.