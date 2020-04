In articol:

Puterea Dragostei 20 aprilie. Sergio, amenințat de Andy: „Se simte terorizat, de asta...”

Marius: Sergio a zis că se simte amenințat, terorizat și d-asta s-a ajuns aici

Andy: dar de ce să se simtă? Eu nu l-am ameințat

Puterea Dragostei 20 aprilie. Bianca și Livian exclud orice urmă de împăcare: „Chiar dacă ne-am împăca, tot...”

Pirui: De ce ai supărat fata?

Livian: Nu am supărat-o, dar am ajuns la concluzia că e mai bine să rămânem așa cum suntem. Fără niciun transfer de afecțiue. Prieteni, simplu

Livian: Sincer să fiu, nu văd că ar merge între noi nimic, nicio împăcare. Chiar dacă ne-am împăca, tot aici am ajunge

Bianca: Perfect adevărat

Puterea Dragostei 20 aprilie. Andreea Oprică și Ella și-au aruncat replici dure! S-a ajuns la amenințări violență

Oprică: Să înțeleagă lumea de acasă că tu ești aia care m-ai amenințat că mă bați. Nu eu pe tine, da?

Ella: Tu ai început cu amenințările și să fii violentă, nu eu

Oprică: Nu-mi pasă, draga mea. Nu știu cine dă informații false, că e te-am bătutut pe tine, ceea ce nu este adevărat.

Oprică: Bravo ție că ești favorită pe baza noastră. Cauți materiale care s-au vorbit acum o lună de zile. Ești „power” pe prostie!

Puterea Dragostei 20 aprilie. Probleme pentru concurenți, după ce au primit mai multe plângeri de la hotel: „Suntem nevoiți să-i dăm afară pe...”

Andreea Mantea: Din păcate, cei de la hotel s-au plâns din nou. Nu știu exact ce s-a întâmplat acolo. Poate ne spuneți voi, dacă vreți. „Bună ziua, așa cum v-am spus ieri la telefon, suntem nevoiți să-i dăm afară pe musafirii din hotelul nostru”

Puterea Dragostei 20 aprilie. Livian nu mai poate suporta stresul din emisiune: „Sunt rupt de realitate! Simt că...”

Livian: De când sunt aici, eu stau în bula asta de emisiune. Sunt rupt de realitate.

Andreea Mantea: Nu ești tu?

Livian: Într-o oarecare măsură

Puterea Dragostei 20 aprilie. Andreea Mantea a pus-o la punct pe Berna: „Ți-ai stricat imaginea de fată cuminte!”. Ce a făcut concurenta

Philip: Ce căutai tu să stai cu ea afară?

Berna: N-am stat afară!

Andreea Mantea: Le-ai făcut o părere bună băieților. Aveau o părere despre tine. Acum, ți-ai stricat imaginea de fată cuminte. Ca să se răscolească acest lucru peste cine știe zile sau săptămâni. Ți-a fost frică?