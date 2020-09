George de la Puterea dragostei, mărturisiri fără perdea despre relația cu Mona!

Puterea dragostei 20 septembrie. George, atac dur la adresa Monei

George: Scopul tău în această emisiune l-ai spus cu gura ta: banii!

Puterea dragostei 20 septembrie. Akebono a sărit să-l ia la bătaie pe Cristian Marinescu

Cristina Mihaela: Ați început această gală impecabil. Cred că v-am deochiat în gândul meu.

Akebono sare să-l ia la bătaie pe Marinescu. Este oprit la timp de ceilalți băieți

Puterea dragostei 20 septembrie. Alexandra o amenință pe Mona: „Dacă aș veni eu să-mi dau drumul la gură...”

Cristina Mihaela: Are Mona ceva de ascuns?

Alexandra: Da, foarte multe. Dacă aș veni eu să-mi dau drumul la gură s-ar face praf aici.

Conflict între Alexandra și Mona

Puterea dragostei 20 septembrie. Atacuri dure între Alexandra și Cristian

Alexandra: Cristian, un om inteligent nu venea niciodată să corecteze pentru că îi era rușine de rușinea celuilalt. Ai înțeles?

Cristian Comănici: Dar tu de ce spui că ești mai inteligentă decât mine?

George de la Puterea dragostei, dezvăluiti neașteptate

Puterea dragostei 20 septembrie. George, despre despărțirea de Mona: „Nu am fost potent...”

Mariana: George, tu dacă ți-ai făcut relație, de ce n-ai ținut de ea?

George: Nu am fost potent, nu am fost matur, nu am reușit să țin de ea

Mariana: Nici măcar pentru relația ta n-ai luptat