Roxana a izbucnit în plâns când a aflat că Alex Turcu a mai vorbit și cu alte fete pe perioada relației lor în casa Puterea Dragostei.

Citeste si: Gest emoționant la o cunoscută gala de fashion din Brașov! Andreea Marin si Adela Diaconu dăruiesc mâine o speranță copiilor și adulțiilor năpăstuiți din Brașov

Citeste si: Ce spune Alex Bobicioiu despre tânăra care a făcut videochat! ”Ea este fată bună, dar nu pentru a fi iubită. Nu m-aș mai întoarce la ea niciodată”

Roxana: De ce ai stat cu mine dacă vorbești cu altele? Tu erai ăla curat. „Numai Roxana a greșit, numai Roxana e de vină.”

Turcu: Eu am vorbit cu fata aia.

Roxana: În stil de dans o să zbori acasă. Păi tu ai vrut să fii cu alta.

Turcu: Păi tu ai vrut să fii cu altul și când am văzut că vrei să fii cu altul și eu am vrut să fiu cu alta. Am vorbit și eu cu alta.

Roxana: De ce ai stat cu mine dacă tu vorbeai cu altele?

Turcu: Tu nu înțelegi.

Roxana: Ce nu înțeleg? Că vorbești cu altele și mă minți? Și în fața ăstora sunt doar eu de vină? Tu nu ai făcut nimic?

Puterea Dragostei 21 februarie: Roxana nu crede în despărțirea dintre Livian și Bianca

Roxana îl ia la rost pe Livian și îi spune că ea nu crede în despărțirea lui de Bianca de la Puterea Dragostei. Livian izbucnește și spune că fetele din casă sunt supărate că el încă mai vorbește cu Bianca Comănici.

Livian: Vrei să-ți aduc mesajele? Ce, te deranjează că nu m-am despărțit de ea?

Roxana: Nu îmi pasă.

Livian: Păi văd că îți pasă. Femeile de aici din casă sunteți supărate: „De fapt, nu te-ai despărțit de Bianca”

Roxana: Îți dau cu masa în cap.

Puterea Dragostei 21 februarie: Daiana pune la îndoială relația dintre Livian și Bianca

Andreea Mantea: Joacă teatru Livian și Bianca?

Daiana: Nu știu, în weekend au fost împreună, aici vin certați.

Andreea Mantea: De unde știi?

Daiana: Știu eu foarte sigur.

Puterea Dragostei 21 februarie: Bianca, afirmații uluitoare despre o posibilă iubită a lui Alex Turcu

Bianca a fost întrebată de Andreea Mantea ce părere are despre cum ar trebui să fie iubita lui Turcu.

Andreea Mantea: Merită Turcu o fată mai bună decât Roxana?

Bianca: Are nevoie de o fată liniștită pentru că am impresia că Turcu e stilul care chiar este dedicat 100% unei femei.

Andreea Mantea: Bianca, crezi că Roxana poate să aibă o relație cu un băiat pe care să nu îl înșele?

Puterea Dragostei 21 februarie: Se vede Cătălin într-o relație cu Roxana?

Andreea Mantea: Este Roxana o femeie frumoasă?

Cătălin: Nu e o femeie urâtă.

Este o femeie pe stilul tău? Îți place?