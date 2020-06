Discuții între concurenți despre sarcina Biancăi

Concurenții de la Puterea dragostei au început să dezbată în emisiune subiectul așa-zisei sarcini a Biancăi Comănici. Ella îl întreabă pe Livian în emisiune dacă este adevărat ce se zvonește în presă, respectiv că Bianca este însărcinată, iar răspunsul concurentului este „Da”.

Ella: Băi, dar așa este cum zvonește presa. Bianca e însărcinată?

Livian: Da..

Daiana și Berna, la cuțite

Între Daiana și Berna izbucnește un conflict. Daiana îi spune Bernei că nu știe ce e mai rău, ca Ligi să meargă la mașini sau ca unii băieți întreabă de ea și îi cer Instagramul sau că vin să o atingă.

Daiana: Ce e mai rău? Că se duce Ligi la mașină sau ăștia că îți cer Instagramul și vin și te și ating?

Berna: Și ce vreți voi să faceți cu asta? Cele mai mari mincinoase, voi doua, Veniți cu de astea aici?

Ramona și Gabriel clarifică situația unei posibile relații între ei doi.

Gabriel: Mi-ai dat de înțeles că nu vrei o relație cât stai aici. Mi-am văzut de treaba mea, nu am mai încercat nimic. Ai și văzut. Îmi place de tine, nu am vrut să o fac pe Daiana geloasă, dar acum am înțeles. Nu îți mai dorești o relație.

Ramona: Corect, da.

Vrea să o facă geloasă pe Daiana. din ce am văzut și la mare, asta e.

Tensiuni între Bianca și Livian

Bianca: vorbești de ceilalți că au tensiune, dar tu ai tensiune. Nimic nu pot să îți zic.

Livian; Nu mai vorbesc cu tine că ești... Presupui o situație care nu a existat. Ca să ce?

Bianca: Dacă așa am simțit

Livian: Eu nu știu ce urmărești, dar nu mai vreau să vorbesc cu tine

Livian: Nu sunt fraier să îmi zici bă ia-mă, bă lasă-mă. Nu ți-am zis o secundă că vreau să ne împăcăm. dacă vezi că eu te înțeleg, înțelege-mă și tu pe mine.

Bianca: nici tu să nu mai ai pretenții de la mine să crezi că îți zic că vreau să mă împac cu tine că nici eu nu mai vreau să mă impac cu tine.

Livian: Te rog să nu mai ai așteptări de genul de la mine.

Bianca; Nici tu