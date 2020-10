Puterea Dragostei 27 octombrie. Fosta iubită a lui Alexandru a intrat în casă! Andrada a răbufnit: „Nu cred că faci asta!”

Războiul dintre Marinescu și cele două surori, Alexandra și Adriana, continuă. Concurenții se amenință unii pe ceilalți că vor face tot ce le stă în putere pentru ca adversarii lor din emisiune să fie elimiați.

In articol:

Marinescu: Mai are să plece și Andreea. Dar ce crezi?O să vă dau foc singur de acum încolo!

Adriana: Poate pleci tu înaintea Andreei, Marinescu!

Marinescu: S-ar putea să plecați voi și o să am eu grijă de treaba asta! Eu am fost la date cu tine, Alexandra, pentru că îmi era foame, ce crezi? Nu am fost pentru tine!

Alexandra: La date cu mine ai avut grijă să te dai la mine, să mă inviți în camera de hotel…

Andreea: Marinescu, așa s-a întâmplat?!

Un nou concurent a intrat în casa Puterea Dragostei

Noul concurent de la Puterea Dragostei a adus flori fetelor, cucerindu-le din prima clipă.

Jitaru, noul concurent: Toate mi-ați atras atenția.

Alexandra: Este una care ți-a atras atenția mai mult, nu?

Jitaru: Zici tu?

Alexandra: Sunt sigură!

Jitaru a ales ca Aya să fie prima fată cu care dansează după intrarea în competiția de la Kanal D.

Citeste si: Rafaela de la „Puterea Dragostei”, bătută de fostul iubit! Ce decizie a luat fosta concurentă? - evz.ro

Citeste si: Carantină totală în România? Ce spune Raed Arafat - bzi.ro

Marinescu: Nu aș fi încercat ceva serios cu tine, Alexandra, deoarece tu îi joci pe toți și eu nu ți-as fi dar niciodată ocazia să mă joci cum vrei tu!

Marinescu continuă scandalul și cu George de la Puterea Dragostei.

Marinescu: Atâția care m-au votat pe mine în prima gală să fiu eliminat, i-am cam eliminat. Și să nu fii tu următorul, să fii cu pending (n.r. - în așteptare), dacă știi ce înseamnă pending.

Mădălina: Ai grijă să nu te elimin eu pe tine, Marinescule!

O nouă concurenă, fosta iubită a lui Alexandru, a intrat în casa Puterea Dragostei

Mihaela, noua concurentă, a stârnit deja reacții de la primii pași în casa băieților.

Alexandru: Mamă, dar ce bine îmi pare.

Andrada, iubita lui Alexandru, a recunoscut-o din prima pe roșcată. Proaspăta intrată în emisiune este chiar fosta lui iubită.

Andrada: Doamneee! E Mihaela!

Noua concurentă și Alexandru au dansat sub privirile tăioase ale Andradei.

Mihaelaa (căre Andrada): Mi-a zis că o să danseze cu tine, că o să facă cuplu cu tine. I-am spus că dacă se sărută cu tine, nu o să mai fie niciodată cu mine și nu o să mai vorbim niciodată.

Alexandra:Am avut dreptate în momentul în care am zis că s-a făcut cuplu la secundă și că este un cuplu fals?

Mihaela: Dacă face așa ceva cu ea, e logic că va face și cu mine și am nevoie de un bărbat puternic.

Alexandra: Ești sigură că nu ai venit ca o ispită în relația lor?

Alexandru: Andrada nu poate să îmi impună nimic și nici tata nu poate să îmi impună, nimeni!

Andrada: Vezi că te dai cam mare!

Cristina Mihaela: Poți să mergi în camera roșie cu Mihaela, ea e pregătită, poți să te duci și tu!

Andrada: Nu cred că faci asta!

În ciuda faptului că Andrada s-a supărat vizibil, Alexandru a mers în mcaera roșie cu fosta lui iubită.

Andrada: Nu am ce lămuri aici pentru că el nu este persoana care este, el afară nu este așa.