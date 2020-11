Puterea dragostei 28 noiembrie. Cristian Comănici, vizibil deranjat de dansul Marianei

George, gest romantic pentru Mădălina [Sursa foto: Captură KANAL D]

In articol:

Ediția de mâine, 28 noiembrie, vine cu surprize pentru concurenții din casa Puterea Dragostei. Crize de gelozie, trăiri intense, dar și momente amuzante se vor regăsi în emisiunea de mâine.

Puterea dragostei 28 noiembrie. George, gest romantic pentru Mădălina

George i-a făcut o supriză de zile mari iubitei lui, Mădălina. Concurentul a luat un buchet imens de trandafiri și a mers în casa fetelor să i-l ofere Mădălinei. Concurenta nu se aștepta la o așa supriză, dar a acceptat cu zâmbetul pe buze buchetul de flori. Cei doi îndrăgostiți s-au îmbrățișat și sărutat în văzul tuturor.

Cristian Comănici: Face George un gest frumos!

Puterea dragostei 28 noiembrie. Andrada, geloasă pe Maria?!

Alexandru: S-a gândit la tine de când a venit prima dată în casă, doar că d-aia se gândea că nu o să îl vrea, așa că te-a luat pe tine.

Citeste si: Puterea dragostei 27 noiembrie. Mario, în centrul conflictelor. Codruț și Rareș îl avertizează dur!

Citeste si: Puterea dragostei 24 noiembrie. Aya vrea să-l părăsească pe Marinescu? „Vorbește cu Bogdan Mocanu!”

Citeste si: Obiect straniu în România. Acum câteva zile a fost văzut în SUA - evz.ro

Citeste si: Cine este amantul Ralucăi Pastramă. Cei doi ar fi petrecut de curând o vacanță la munte - bzi.ro

Andrada: Mihai, vrei să mi-o întorci că te-am pus pe locul cinci?! Este îndrăgostită de tine!

Alexandru: Cine?!

Andrada: Maria!

Andrada, Alexandru și Maria[Sursa foto: Captură KANAL D]

Alexandru: Și ce vrei să fac?!

Puterea dragostei 28 noiembrie. Alexandra, reacție acidă la adresa lui Codruț

Mariana a decis să danseze pentru Codruț, chiar dacă ceilalți concurenți au văzut întreagă scenă. Alexandra, înfuriată de cele văzute, a mers imediat și a făcut o criză de gelozie.

Mariana, dans pentru Codruț[Sursa foto: Captură KANAL D]

Alexandra: Pe bune, tu stai să îți danseze și vrei o relație cu mine?! Urât! Să nu mai îndrăznești să vii vreodată să spui că vrei relație cu mine sau ceva.

Puterea dragostei 28 noiembrie. Cristian, dezamăgit de atitudinea Marianei

Cristian: Mariana, foarte frumos și de acum să îmi spui mie că, domne, vreți bărbați care să lupte pentru voi, dar voi vă duceți să vă jucați.

Codruț, Mariana și Cristian[Sursa foto: Captură KANAL D]

Mariana: Dar ce am făcut, mă omule?! Am făcut un dans! Ce am făcut?! M-am urcat pe el? Am făcut un dans.