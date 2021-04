Puterea dragostei 29 aprilie. Moment de panică în casa băieților! Cazi, la un pas de leșin: „Mă simt rău...”

In articol:

Momente de panică la Puterea dragostei! Cazi a fost la un pas de leșin, iar Alex Stoica i-a sărit în ajutor colegului său.

Maria: Ce s-a întâmplat cu Cazi?!

Cazi: Mă simt rău, îmi vine să leșin. N-am nimic, oameni buni.

Cristian Comănici, conflict cu Alexandra și Codruț: „În fața mea ești zero!”

Cristian Comănici: Eu tac ca să nu deranjez pe cineva!

Alexandra: Cred că ar trebui să îți vezi de treaba ta.

Citeste si: Puterea dragostei 5 aprilie. Cristian Comănici și Mariana și-au spus adio? „Aflu de încă o femeie...”

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Cristian Comănici: Cearta asta a început întotdeauna din cauza ta!

Cristian Comănici, către Codruț: În fața mea ești zero! Vorbește un m***s care nu știe să scrie.

Alexandra, Cristian Comănici și Codruț de la Puterea dragostei[Sursa foto: Captură KANAL D]

Marinescu a dezvăluit strategia lui Romeo?! „Vrea să pupe un pic bibișorii”

Cristian Comănici, către Marinescu: Ai făcut o glumă proastă despre Maria. Urât!

Cristian Marinescu: Maria vrea să ia tot ce am acumulat eu, însă nu o să-i reușească.

Romeo vrea să pupe un pic bibișorii, să zic așa.Cristian Marinescu, către Maria: Ai luat o mică parte, dar o să recuperez. Tot pe mine mă iubește lumea în fața ta, Maria.

Maria, Romeo și Marinescu de la Puterea dragostei [Sursa foto: Captură KANAL D]

Ce sentimente există între Ayda și Radu?

Cristina Mihaela, către Ayda: Eu vreau să descopăr. Tu și Răducu vă tachinați pentru că în continuare vă placeți? Radu, dacă îi spui fetei că are frunta lată, că are câteva kilograme în plus, de ce îți doreai să o chemi la hotel?

Radu: Să o slăbesc, domnișoara Cristina.