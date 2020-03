Andreea Mantea: Dacă ar fi fost oricare alt băiat ar fi putut să o aibă dacă ar fi vrut-o?

Gabriel: Eu zic că da!

Turcu: Eu nu înțeleg ce treabă are Gabriel în situația asta! Oamenii au înțeles că eu nu mai sunt de două trei săptămâni cu ea și pur și simplu mai vorbeam când și când, dar nu mai fac nici asta, să nu se interpreteze iar.

Daiana spune că Roxana mințea că este într-o relație cu Turcu pentru a pleca din cameră ca să se întâlnească pe ascuns cu Cătălin.

Daiana: Cătălin stătea cu Turcu în cameră și știa că Turcu nu mai este cu Roxana. Eu stăteam cu Roxana în cameră și știam că Roxana este cu Turcu. Dar eu am stat și m-am gândit, poate că Roxana când pleca din cameră se întâlnea cu tine, Cătălin, nu?

Turcu: Eu mereu mi-am respectat prietenii și mereu am lăsat multe femei pentru ei, pentru că femeile vin și pleacă, mereu a fost așa. Dacă ar fi, eu aș alege o prietenie, decât o iubită care în secunda doi se uită după altul.

Puterea Dragostei: Ligi și Cătălin se ceartă din nou!

Andreea Mantea: Cătălin, crezi că cei de aici din casă văd un posibil pericol întree tine și Ligi?

Ligi: Cătălin, dacă mă placi așa mult, poți măcar o dată să fii de partea mea?

Cătălin: Dar nu mă bag!

Ligi: Atunci, te rog, abține-te din comentarii!

Andreea Oprică: Tu tot mă ataci de câteva zile, măi fato!

Ligi: Eu măcar te atac cu chestii relae, nu cu povești de copii!

Andreea Oprică: Tind să cred că berna are dreptate! Probabil că Andy este pionul!

Andreea Oprică: Cătălin este aici pentru a ieși în top favoriți, el nu a demonstrat nimic cu Ligi! Ok, am înțeles, s-au sărutat afară, dar de ce nu își asumă aici?! Nu sunt de acord că bărbații ăștia. Are și el oricum plăcere față de mine, dar ne păstrăm distanța.

Cătălin: Are și el plăcere față de mine, asta spune clar că are și ea, nu?

Andreea Oprică: Dar eu am recunoscut că te plac, măi omule! Da, îmi place de el, dar nu îl vreau ca bărbat!

Fetele și băieții au ales pe cine nu își mai doresc în această casă.

Andreea Mantea a făcut un anunț important despre emisiunea Puterea Draogstei! „De astăzi emisiunea își va închide porțile!”, a spus ea.