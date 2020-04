Roxana s-a întors la Puterea Dragostei pentru Turcu

Roxana: Din cauza lui noi ne-am despărțit și ne-am certat!

Turcu: Nu, nu, din cauza ta.

Roxana: Nu din cauza mea pentru că n-am avut nimic cu el și n-o să am!

Turcu: Du-te și întreab-o pe Daiana cine cui i-a scris.

Roxana: N-a fost nimic în mesajele alea.

Turcu: Cine cui i-a scris? Să ajungi să dai mesaje altcuiva.

Roxana: Ce mesaj am dat?

Turcu: Ce mesaje ai dat? Cred că mă iei de prost

Citeste si: Bianca a părăsit emisiunea Puterea Dragostei în lacrimi, după o ceartă acidă cu Livian: „Atitudinea ta mi-a pus capac!”

Citeste si: Puterea Dragostei 26 martie. Roxana și Cătălin au dat cărțile pe față cu privire la relația dintre ei: „Adevărul e că...”

Puterea Dragostei 3 aprilie. Roxana, replici dure la adresa lui Cătălin: „N-a fost nimic între noi și nici n-o să fie”

Roxana: Ce vrei tu să faci, de fapt, că nu înțeleg? Ce vrei tu să faci?

Cătălin: Eu?

Roxana: Ce vrei să induci tu lumii? N-a fost nimic între noi și nici n-o să fie, da?

Puterea Dragostei 3 aprilie. Roxana vrea să-l cucerească din nou pe Turcu: „Am riscat și l-am pierdut. Ne era prea bine...”

Andreea Mantea: Tu, astăzi aici, ai venit pentru Turcu?

Roxana: Da, am venit pentru Turcu. Nu i-am zis o secundă că vreau să ne împăcăm, mi-a fost dor de el, îmi e în continuare, l-am iubit și-l iubesc în continuare.

Cătălin: Asta e ultima armă a ei să-l recucerească pe Turcu.

Roxana: Am venit să-mi cer iertare în continuare și să spun ce simt.

Roxana: Ne era prea bine în relația asta. Chestia asta am făcut-o, am riscat și l-am pierdut.