Fetele s-au întors împotriva Biancăi: „Ești o mincinoasă!”

Puterea dragostei 30 aprilie. Bianca, criticată dur de celelalte concurente

Pirui: Ea mereu își dă cu părerea, mereu răutăcios. Niciodată nu zice nimic

Daiana: Aseară când am fost să-mi fac bagajele i-am zis fix așa: Bianca,îmi pare rău că am ajuns în punctul ăsta, să spun că eu nu mă așteptam să fii atât de mincinoasă

Pirui: Când o s-o jignesc, iartă-mă și pe mine, dar am nervi

Livian: Dar nu te-a jignit. Nu vreau să i-au apărarea...

Pirui: A aruncat o răutate



Puterea dragostei 30 aprilie. Ligi știe mai multe despre Cătălin decât ar vrea să recunoască

Daiana: Când ele două stăteau la masă și i-am spus: Uite, Ligi, să-ți arăt cine este Cătălin și i-am zis mai multe chestii lui Ligi despre Cătălin. Nu mă interesează dacă le zice

Berna: Nu mai minți!

Ligi: Ce mi-ai zis despre Cătălin? Ce mi-ai spus despre Cătălin?

Daiana: Andreea, ce a zi Cătălin că vrea de la ea?

Pirui: Nu știu, nu vreau să mă bag între tine și Ligi, dar văd că Ligi nu recunoaște

Ligi: Nu-mi spuneți ce șă recunosc dacă eu nu am auzit...

Pirui: Ți-a spus că a luat bilet, ți-a spus ce vrea de la tine, ți-a spus că o place pe Roxana, ți-a spus foarte multe chestii

Berna: Ea îmi spune să nu urlu, dar ea mă minte în față

Daiana: Eu nu mint pentru absolut nimeni. Nu mint pentru Roxana, pentru nimeni

Puterea dragostei 30 aprilie. Rivalitatea cuplurilor de la Puterea dragostei. Berna îl atacă pe Gabriel: „N-o să rămâi cu Daiana!”

Berna: Nu te băga în relația mea, că eu nu mă bag în a ta. Uită-te la femeia ta de acolo și după vorbim dacă o să fii afară cu ea. N-o să rămâi cu ea. Eu cu Philip o să fiu afară, dar tu cu Daiana niciodată

Gabi: Berna, să vezi că eu sunt băiat, poți să zici ce vrei tu. Eu îl respect pe Philip

Puterea dragostei 30 aprilie. Livian îi ia apărarea Ligiei în conflictul cu Andreea Pirui

Pirui: Mă disperi de la atâta victimizare. Dacă două zic că ai zis, de ce spui că nu?

Ligi: Nici n-a apucat fata asta să zică

Pirui: Taci din gură atunci! Mă disperi! Și tu Livian nu te mai băga!

Livian: Dacă Ligi e mai sensibilă, asta nu înseamnă că trebuie s-o puneți la colț

Pirui: Dar ce-ți trebuie și ție? Ce încerci să faci acum?

Livian: Dacă lui Ligi nu-i convin unele chestii, tu trebuie să o înțelegi că e prietena ta de la Cluj

Puterea dragostei 30 aprilie. Prietenia dintre Andreea Pirui și Ligi s-a terminat

Andreea Mantea: Daiana ți-a furat-o pe Andreea?

Ligi: Nu, aia a fost o lecție și am învățat să nu mă mai atașez de oameni și să nu-i mai văd așa importanți în viața mea. Când devin importanți, atunci pot să le dau importanța